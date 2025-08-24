প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ হলেন সৌরভ

X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ হলেন সৌরভ

স্পোর্টস ডেস্ক
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৩আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১৩
সৌরভ গাঙ্গুলী

এসএ টোয়েন্টির চতুর্থ আসরে জন্য প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের নতুন প্রধান কোচ হতে যাচ্ছেন সৌরভ গাঙ্গুলি। জনাথন ট্রটের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন তিনি। গত বছর থেকে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের মূল কোম্পানি জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের ক্রিকেট পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সৌরভ। সেই সূত্র ধরে তিনি প্রথমবার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে কোচ হলেন।

এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে সেভাবে ধারাবাহিক হতে পারেনি প্রিটোরিয়া। প্রথম মৌসুমে শীর্ষে থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ করেছিল, ফাইনালে হেরে যায় সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের কাছে। তারপর বাকি দুই মৌসুমেই পঞ্চম স্থানে থেকে প্লেঅফ খেলতে পারেনি তারা।

সৌরভের নিয়োগে এবার ভাগ্য পাল্টানোর আশায় প্রিটোরিয়া। বিশাল অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতের সাবেক অধিনায়ক এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দিচ্ছেন। ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২০১৯ মৌসুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টর হলেও বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হওয়ায় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ছেড়ে দেন।

গত বছর জেএসডব্লিউতে নিয়োগের পর থেকে তাদের একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির কোচ হওয়ার খুব কাছে ছিলেন সৌরভ। জিএমআরের সঙ্গে যৌথভাবে আইপিএল ও ডব্লিউপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের  মালিকানাও রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের।

২৬ অক্টোবর থেকে শুরু হবে এসএ টোয়েন্টির নতুন আসর। তার আগে ৯ সেপ্টেম্বর খেলোয়াড় নিলামে সৌরভকে দল গোছানোর দায়িত্ব নিতে হবে। নতুন কোচের হাতে গড়া দল নিয়ে আবারও শিরোপার চ্যালেঞ্জে ফিরতে চায় প্রিটোরিয়া।

/এফএইচএম/
