এশিয়া কাপের আগেই মূল স্পন্সর হারালো ভারত

কয়েক দিন আগে নতুন ‘অনলাইন গেমিং বিল’ পাশ করেছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। যার ফলে অনলাইনে টাকার বিনিময়ে খেলা কিংবা জুয়া এখন নিষিদ্ধ। সরকারের এমন সিদ্ধান্তের পর ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান স্পন্সর হিসেবে থাকছে না ড্রিম-১১। ভারতের ফ্যান্টাসি স্পোর্টস গেমি প্ল্যাটফর্মটি ৪৩.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চুক্তি থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। তাতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) নতুন স্পন্সরের খোঁজ করতে হচ্ছে।
অনলাইনে টাকার বিনিময়ে খেলা হয় এমনই অ্যাপ ড্রিম ১১। তাছাড়া ভারতের সবচেয়ে বড় অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মও এটি। তারা ২০২৩ সালের জুলাই মাসে তিন বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করার পর থেকেই ভারতের পুরুষ ও নারী জাতীয় দলের প্রধান স্পন্সর হয়েছে। এটা আবার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের বেশ কয়েকটি ফ্র্যাঞ্চাইজিরও স্পন্সর।
গত সপ্তাহে ভারতের সংসদ ‘অনলাইন গেমিং প্রচার ও নিয়ন্ত্রণ বিল’ পাস করেছে। তাতে এ ধরনের গেমে আমন্ত্রণ ও অর্থায়নকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অপরাধীদের সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সোমবার বোর্ডের এক কর্মকর্তার বরাতে জানিয়েছে, ড্রিম১১–এর প্রতিনিধিরা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) কার্যালয়ে গিয়ে প্রধান নির্বাহী হেমাং আমিনকে জানিয়েছেন যে, তারা আর চুক্তি চালিয়ে যেতে পারবেন না। যার ফলে তারা এশিয়া কাপে দলের স্পন্সর থাকবে না। বিসিসিআই শিগগিরই নতুন টেন্ডার ডাকবে।
ড্রিম ১১ ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগেরও অফিশিয়াল পার্টনার এবং অস্ট্রেলিয়ার বিগ ব্যাশ লিগের স্পন্সর।