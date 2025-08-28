আবারও ব্যাট হাতে ব্যর্থ সাকিব

সিপিএলে আবারও ব্যাট হাতে ব্যর্থ হয়েছেন সাকিব আল হাসান। চার ওভার বোলিং করে একটি উইকেট নিলেও ব্যাট হাতে ১৩ রান করেছেন তিনি। তার ব্যর্থতার দিনে জেতেনি অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের কাছে হেরেছে ৮ উইকেটের ব্যবধানে।
ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে টস হেরে শুরুতে ব্যাট করে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা। প্রথম ওভারেই জোড়া ধাক্কায় উইকেট হারায় তারা। মোহাম্মদ আমিরের বলে বিদায় নেন রাকিম কর্নওয়াল ও কারিমা গোর। তার পর তৃতীয় উইকেটে জুটি গড়ে পরিস্থিতি সামাল দেন জুয়েল অ্যান্ড্রু ও আন্দ্রিয়েস হাউস। হাউস ১৭ বলে ১৪ রান করে ফিরলে ভাঙে ৪৬ রানের জুটি। সাকিব পাঁচে নেমে প্রথম বলে দেখা পান বাউন্ডারির। আরও একটি বাউন্ডারি পান আকিল হোসেনের বলে। তার পরের ওভারেই আবার স্লগ সুইপ করতে গিয়ে ধরা পড়েন ১৩ রানে। তার ১৪ বলের ইনিংসে ছিল দুটি চার। ৭১ রানে একই স্কোরে সাকিবের পর আউট হন অ্যান্ড্রু, ফাবিয়ান অ্যালেনও। তার পর দায়িত্বশীল ব্যাটিংয়ে ইমাদ ওয়াসিমের ২৫ বলে ৩৭ ও উসামা মিরের ২৬ বলে ৩৪ রানে ভর করে ৭ উইকেটে ১৪৬ রানের দেখা পায় অ্যান্টিগা। উসামা বিদায় নিলেও অপরাজিত ছিলেন ইমাদ।
ত্রিনবাগোর হয়ে ২২ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন আলি খান। দুটি করে নিয়েছেন আকিল ও আন্দ্রে রাসেল।
তার পর ১৪৭ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে ১৮.৪ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় ত্রিনবাগো। ২৭ রানে কলিন মুনরো (৯) ফিরলেও জয়ের মঞ্চ গড়েন অ্যালেক্স হেলস (৫৫*) ও কেসি কার্টি (৬০)। ফেরার আগে ৪৫ বলে ৪ চার ও ২ ছক্কায় নিজের ইনিংস সাজান কার্টি। হেলস ছিলেন অপরাজিত। তার ৪৬ বলের ইনিংসে ছিল ৬টি চার। তাছাড়া অধিনায়ক নিকোলাস পুরান ১১ বলে ২ ছক্কায় উপহার দেন ২৩ রানের অপরাজিত ইনিংস।
সাকিব ৪ ওভারে ১টি উইকেট নিতে খরচ করেন ২৫ রান। জেইডেন সিলসও ৩৫ রানে নিয়েছেন ১টি উইকেট।
এই প্রথম টুর্নামেন্টে বোলিংয়ের পুরো কোটা শেষ করতে পেরেছেন সাকিব। এখন পর্যন্ত খেলেছেন ৬টি ম্যাচ। এই ম্যাচ হারলেও আবার টুর্নামেন্টের পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে অ্যান্টিগা। ৭ ম্যাচে জিতেছে তিনটি, হেরেছে ৩টি ম্যাচ। আরেকটিতে ফল হয়নি।