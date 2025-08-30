X
শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫
১৫ ভাদ্র ১৪৩২
আক্রমণে এসেই বিপজ্জনক ম্যাক্স ও’ডাউডকে ফেরালেন তাসকিন

স্পোর্টস ডেস্ক
৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৬আপডেট : ৩০ আগস্ট ২০২৫, ১৮:২৩
শুরুতে উইকেট নিয়েছেন তাসকিন।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: ৪ ওভারে নেদারল্যান্ডস ২৬/১ (নিদামানুরু ১*, বিক্রমজিৎ ২*; ও’ডাউড ২৩)

টস হেরে ব্যাট করতে নামলেও শুরুতে বাংলাদেশের ওপর চড়াও হয়েছিলেন ডাচ ওপেনার ম্যাক্স ও’ডাউড। তার আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ৩ ওভারে স্কোর দাঁড়ায় বিনা উইকেটে ২৫! চতুর্থ ওভারে আক্রমণে এসেই শুরুর বলে তাকে বিদায় দিয়েছেন পেসার তাসকিন আহমেদ। 

তাসকিনের ভালো লেংথের বলে আলগা শট খেলতে গিয়ে জাকের আলীকে ক্যাচ দিয়েছেন ও’ডাউড। তাতে ১৫ বলে ২৩ রানে ফিরেছেন ডাচ ওপেনার। তার ইনিংসে ছিল ৩টি চার ও ১টি ছয়ের মার।   

টসের মুহূর্তের ছবি। টস জিতেছে বাংলাদেশ

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস জিতেছে বাংলাদেশ। শুরুতে অবশ্য ফিল্ডিং নিয়েছেন অধিনায়ক লিটন দাস।

ভারতের সঙ্গে নির্ধারিত সিরিজটি বাতিল হওয়ায় এশিয়া কাপের আগে প্রস্তুতির একটি বড় সুযোগ হারিয়েছে বাংলাদেশ। এশিয়া কাপের মতো মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টে ভালো পারফর্ম করতে হলে ম্যাচ খেলার অভ্যাস, দলের কম্বিনেশন তৈরি এবং কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ খুব জরুরি ছিল। ভারত না খেলায় এশিয়া কাপের প্রস্তুতিমূলক সিরিজ খেলার জন্য ইউরোপের দেশ নেদারল্যান্ডসকে ডেকে এনেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এশিয়া কাপ শুরুর আগে ডাচদের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে সন্ধ্যা ৬টায় ম্যাচটি সরাসরি দেখাবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টেলিভিশন।

যে কোনও ফরম্যাটে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে সফর করছে নেদারল্যান্ডস। শক্তি এবং ক্রিকেট সংস্কৃতির দিক থেকে দুই দলের মধ্যে পার্থক্যের কারণে সিরিজে স্পষ্টভাবে ফেভারিট বাংলাদেশ।

একাদশে কারা

পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়, রিশাদ হোসেন এবং মোস্তাফিজুর রহমান পাকিস্তানের বিপক্ষে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে বিশ্রামে ছিলেন। এই ম্যাচের একাদশে ফিরেছেন তারা। সাইফ হাসান ফিরেছেন প্রায় দুই বছর পর। তিনি সর্বশেষ ২০২৩ সালের অক্টোবরে টি-টোয়েন্টি খেলেছিলেন।

বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন, লিটন দাস (অধিনায়ক), সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী, শেখ মেহেদী, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও শরিফুল ইসলাম। 

 
নেদারল্যান্ডস একাদশ:  ম্যাক্স ও’ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, আনিল তেজা নিদামিনুরু, স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শারিজ আহমেদ, নোয়া ক্রোয়েস, কাইল ক্লেইন, টিম প্রিঙ্গল, আরিয়ান দত্ত, পল ফন মিকারেন ও ড্যানিয়েল ডোরাম। 
 
বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডস সিরিজ
