নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে সাকিব

বাংলাদেশের জার্সিতে সাকিব আল হাসান না খেললেও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে তার আবেদন রয়েছে বেশ। এবার নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি টি টেন টুর্নামেন্ট কানাডা সুপার সিক্সটি লিগে দল পেলেন এই বাঁহাতি অলরাউন্ডার। মন্ট্রিল টাইগার্সের হয়ে খেলবেন তিনি।
অংশগ্রহণকারী দলগুলোর স্কোয়াড ঘোষণা করেছে আয়োজকরা। সাকিবের সঙ্গে কুইন্টন ডি কক, মার্টিন গাপটিল, মঈন আলী, ডেভিড মালান, সিকান্দার রাজা, পিযুষ চাওলা ও রহমানউল্লাহ গুরবাজের মতো তারকারা খেলছেন।
কানাডিয়ান ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে সাকিব নতুন নয়। গ্লোবাল টি টোয়েন্টি লিগে মন্ট্রিল টাইগার্সের হয়ে খেলেছেন তিনি। এবার ৬০ বলের টুর্নামেন্টে একই দলের জন্য খেলবেন।
দলে সাকিবের সতীর্থ জশ ব্রাউন, নিক হবসন, টম মুরস, ইসুরু উদানা ও অ্যান্ড্রু টাই।
বর্তমানে সাকিব এন্টিগা ও বারবুডা ফ্যালকন্সের হয়ে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলছেন সাকিব। সম্প্রতি পাকিস্তান সুপার লিগ ও গ্লোবাল সুপার লিগে খেলেছেন তিনি। এই বছর যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটেও তাকে দেখা যেতে পারে।