X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক
৩১ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩২আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২০:৩২
সাকিব আল হাসান

বাংলাদেশের জার্সিতে সাকিব আল হাসান না খেললেও ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে তার আবেদন রয়েছে বেশ। এবার নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি টি টেন টুর্নামেন্ট কানাডা সুপার সিক্সটি লিগে দল পেলেন এই বাঁহাতি অলরাউন্ডার। মন্ট্রিল টাইগার্সের হয়ে খেলবেন তিনি।

অংশগ্রহণকারী দলগুলোর স্কোয়াড ঘোষণা করেছে আয়োজকরা। সাকিবের সঙ্গে কুইন্টন ডি কক, মার্টিন গাপটিল, মঈন আলী, ডেভিড মালান, সিকান্দার রাজা, পিযুষ চাওলা ও রহমানউল্লাহ গুরবাজের মতো তারকারা খেলছেন।

কানাডিয়ান ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে সাকিব নতুন নয়। গ্লোবাল টি টোয়েন্টি লিগে মন্ট্রিল টাইগার্সের হয়ে খেলেছেন তিনি। এবার ৬০ বলের টুর্নামেন্টে একই দলের জন্য খেলবেন।

দলে সাকিবের সতীর্থ জশ ব্রাউন, নিক হবসন, টম মুরস, ইসুরু উদানা ও অ্যান্ড্রু টাই।

বর্তমানে সাকিব এন্টিগা ও বারবুডা ফ্যালকন্সের হয়ে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলছেন সাকিব। সম্প্রতি পাকিস্তান সুপার লিগ ও গ্লোবাল সুপার লিগে খেলেছেন তিনি। এই বছর যুক্তরাষ্ট্রের মাইনর লিগ ক্রিকেটেও তাকে দেখা যেতে পারে।

/এফএইচএম/
বিষয়:
সাকিব আল হাসান
সম্পর্কিত
আবারও ব্যাট হাতে ব্যর্থ সাকিব
লম্বা ক্যারিয়ার, যা অর্জন করেছি আমি খুশি: সাকিব
৫০০ উইকেটের মাইলফলক ছোঁয়া সাকিবের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে এন্টিগার জয়
সর্বশেষ খবর
৮৯ মিনিটের গোলে আবার ব্রাইটনের মাঠে হারলো ম্যানসিটি
৮৯ মিনিটের গোলে আবার ব্রাইটনের মাঠে হারলো ম্যানসিটি
স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে চায় চীন: রাষ্ট্রদূত
স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গভীর করতে চায় চীন: রাষ্ট্রদূত
১১ লাখ ডলার মূল্যের বাগদানের আংটি দেখালেন দুবাইয়ের রাজকুমারী মহরা
১১ লাখ ডলার মূল্যের বাগদানের আংটি দেখালেন দুবাইয়ের রাজকুমারী মহরা
জাতীয় পার্টি ব্যান করার চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যাবে: ব্যারিস্টার শামীম হায়দার
জাতীয় পার্টি ব্যান করার চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে যাবে: ব্যারিস্টার শামীম হায়দার
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনবিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তামিম!
নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তামিম!
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media