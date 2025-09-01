X
সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সিপিএলে ক্যারিয়ার সেরা স্ট্রাইক রেটের রেকর্ড সাকিবের

  স্পোর্টস ডেস্ক
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৬আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:১৬
সাকিব আল হাসান।

রবিবার সেন্ট লুসিয়ার ড্যারেন স্যামি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আলো ছড়িয়েছেন বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।  সিপিএলে সেন্ট লুসিয়া কিংসের বিপক্ষে অ্যান্টিগা ও বারবুডা ফ্যালকনসের হয়ে মাত্র ২০ বলে হাফসেঞ্চুরি করেছেন তিনি। টি-টোয়েন্টিতে এটি যৌথভাবে তার দ্রুততম অর্ধশতক।

সাকিবের ২৬ বলে ৬১ রানের ঝড়ো ইনিংসে ছিল পাঁচটি ছক্কা ও সমান সংখ্যক চার। তার এই ব্যাটিংয়ে চার উইকেটে ২০৪ রানের স্কোর পায় অ্যান্টিগা। ৩৭ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার গত বছর বিপিএলে রংপুর রাইডার্সের হয়ে খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে ২০ বলে হাফ-সেঞ্চুরি করেছিলেন। তবে সিপিএলের ইনিংস দিয়ে এবার তিনি স্ট্রাইক রেটে নিজের রেকর্ড ভেঙেছেন—তখন স্ট্রাইক রেট ছিল ২২২.৫৮, এবার সেটা করেছেন ২৩৪.৬১!

অবশ্য সাকিবের ঝড়ো ব্যাটিংয়ের পরও ম্যাচের আসল নায়ক ছিলেন মূলত নিউজিল্যান্ডের টিম সেইফার্ট। ৫৩ বলে ১২৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছেন তিনি। তাতে ছিল ৯টি ছক্কা ও ১০টি চার। তার বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ঢাকা পড়ে যায় সাকিবের ইনিংস, আর সেন্ট লুসিয়া কিংস ১৩ বল বাকি থাকতেই ছয় উইকেটে জয় তুলে নেয়।

যদিও বল হাতে সাকিবের দিনটা ভালো কাটেনি। বাঁহাতি এই স্পিনার দুই ওভারে কোনও উইকেট পাননি, খরচ করেছেন ৩২ রান। বিশেষ করে সেইফার্ট তাকে তুলোধোনা করেছেন—পাওয়ারপ্লের শেষ ওভারে সাকিবের দ্বিতীয় ওভারে তিনটি চার ও দুটি ছক্কায় তুলেছেন ২৪ রান। এর আগে চতুর্থ ওভারেও সাকিবকে ছক্কা মেরেছিলেন কিউই ব্যাটার।

এই পরাজয়ে অ্যান্টিগা ও বারবুডা ফ্যালকনস সিপিএল পয়েন্ট টেবিলে সাত পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। শীর্ষে আছে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স, আর দ্বিতীয় স্থানে সেন্ট লুসিয়া কিংস। আট ম্যাচে ফ্যালকনস জিতেছে মাত্র তিনটি।

/এফআইআর/
বিষয়:
সাকিব আল হাসানসিপিএল ২০২৫
সম্পর্কিত
নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে সাকিব
আবারও ব্যাট হাতে ব্যর্থ সাকিব
লম্বা ক্যারিয়ার, যা অর্জন করেছি আমি খুশি: সাকিব
সর্বশেষ খবর
রাজধানীতে আজও বৃষ্টির সম্ভাবনা
রাজধানীতে আজও বৃষ্টির সম্ভাবনা
আফগানিস্তানে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে নিহত ২০, বহু মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা
আফগানিস্তানে ৬ মাত্রার ভূমিকম্পে নিহত ২০, বহু মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা
হল ছাড়ছেন বাকৃবির শিক্ষার্থীরা
হল ছাড়ছেন বাকৃবির শিক্ষার্থীরা
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
সর্বাধিক পঠিত
বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ
বিচারপতি ড. আখতারুজ্জামানের পদত্যাগ
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনবিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
ঘুরে দাঁড়াতে দুই বছর সময় চায় এক্সিম ব্যাংক
ঘুরে দাঁড়াতে দুই বছর সময় চায় এক্সিম ব্যাংক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media