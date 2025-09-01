দ্বিতীয় ম্যাচেও টস জিতেছে বাংলাদেশ

নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিশ্চিত করবে বাংলাদেশ। সেই লক্ষ্যে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে টস জিতে বোলিং নিয়েছে স্বাগতিক দল।
সিলেটে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে পাওয়ার হিটিংয়ের অনন্য প্রদর্শনীতে ৮ উইকেটের বড় জয় পেয়েছে লিটন দাসের দল। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আজ দ্বিতীয় ম্যাচের আগে তাই আত্মবিশ্বাসে ভরপুর স্বাগতিকরা। ডাচদের বিপক্ষে প্রথমবার সিরিজ খেলতে নামা বাংলাদেশ সোমবার জিতলেই তিন ম্যাচের সিরিজ ২-০ তে নিশ্চিত করবে।
বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে দাপুটে জয়ে নিজেদের ফেভারিট ট্যাগের যথার্থতা প্রমাণ করেছে। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আধিপত্য করেছে তিন বিভাগেই।
তাসকিন আহমেদ ও সাইফ হাসানের বোলিংয়ে নেদারল্যান্ডস টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ৮ উইকেটে ১৩৬ রানে থামে। জবাবে অধিনায়ক লিটন দাস ২৯ বলে ৫৪ রানে অপরাজিত থেকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। দুই উইকেট নেওয়ার পর সাইফ হাসান ব্যাট হাতেও ১৯ বলে ৩৬ রানের কার্যকরী ইনিংসে নিজের ফেরাটা স্মরণীয় করে তোলেন। তাছাড়া সাইফ টানা দুই ছক্কায় নিশ্চিত করেন জয়। তাতে ১৩.৩ ওভারেই বাংলাদেশ জয় নিশ্চিত করেছে।
একাদশে কারা
বাংলাদেশ একাদশে দুটি পরিবর্তন এনেছে। উইনিং কম্বিনেশন ধরে রাখেনি স্বাগতিক দল। বাদ পড়েছেন পেসার শরিফুল ইসলাম ও লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন। তাদের জায়গায় খেলবেন আরেক পেসার তানজিম হাসান সাকিব ও বামহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ। নেদারল্যান্ডস একাদশেও পরিবর্তন একটি। টিম প্রিঙ্গলের বদলে এসেছেন ব্যাটার সিকান্দার জুলফিকার।
বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন, লিটন দাস (অধিনায়ক), সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী, শেখ মেহেদী, নাসুম আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম হাসান।
নেদারল্যান্ডস একাদশ: ম্যাক্স ও’ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, আনিল তেজা নিদামিনুরু, স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শারিজ আহমেদ, নোয়া ক্রোয়েস, কাইল ক্লেইন, সিকান্দার জুলফিকার, আরিয়ান দত্ত, পল ফন মিকারেন ও ড্যানিয়েল ডোরাম।