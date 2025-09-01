অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বিসিবি নির্বাচন

নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে। নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট তারিখ ঠিক করবে নির্বাচন কমিশন।
সিলেটে বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস ম্যাচের ফাঁকে বিসিবির পরিচালনা পর্ষদের সভায় এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে। সভা শেষ সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়েছে, শিগগিরই নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। বিসিবি পরিচালক ও ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন বলেছেন, ‘নির্বাচন কমিশনের ব্যক্তিবর্গ এখনও ঠিক হয়নি। সেটা সভাপতির ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নাম সুপারিশ করার জন্য। তবে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন হবে। আমার ধারণা, দু-একদিনের মধ্যেই আমরা জানতে পারবো।’
এরপর ফাহিম আরও যোগ করে বলেছেন, ‘বোর্ড সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করেই তিনি এটা করবেন। কীভাবে করবেন, সেটারও একটা গাইডলাইন আছে। কোন কোন জায়গা থেকে কোন ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন থাকবেন, সেটারও একটি দিকনির্দেশনা দেওয়া আছে।’
বিসিবি নির্বাচনে শুরুতে কাউন্সিলরদের ভোটে ২৩ জন পরিচালক নির্বাচিত হন। এর সঙ্গে যোগ হন জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মনোনয়নে আরও দুজন। সেই ২৫ পরিচালকের ভোটে সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হবেন।