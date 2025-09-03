X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

অবিশ্বাস্য ধস ইংল্যান্ডের, সহজে ম্যাচ জিতলো প্রোটিয়ারা 

স্পোর্টস ডেস্ক
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:০০আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:৩৫
ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ ইংল্যান্ড।

ঘরের মাঠে ওয়ানডে সিরিজ। সেখানেই বাস্তবতা টের পেলো ইংল্যান্ড। তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে মাত্র ১৩১ রানে গুটিয়ে গেছে স্বাগতিকদের ইনিংস। জবাবে হেডিংলিতে দক্ষিণ আফ্রিকা দাপট দেখিয়ে ম্যাচ জিতেছে ৭ উইকেটের ব্যবধানে। 

হোয়াইট বল ক্রিকেটের অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের অধীনে শুরুটা খারাপ ছিল না স্বাগতিকদের। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে এক পর্যায়ে স্কোর ছিল ২ উইকেটে ৮২ রান। তার পর অধিনায়ক ১২ রানে রান-আউটের শিকার হলে এবং ওপেনার জেমি স্মিথ ৪৮ বলে সর্বোচ্চ ৫৪ রানে বিদায় নিলে অবিশ্বাস্য ধস নামে ইনিংসে। ৭.১ ওভারে শেষ সাত উইকেট পড়েছে মাত্র ২৯ রানে! স্পিনার কেশব মহারাজ ও ভিয়ান মুল্ডার ছিলেন মূল হন্তারক। মহারাজ ২২ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ম্যাচসেরাও তিনি। মুল্ডার ৩৩ রানে নিয়েছেন ৩টি। 

তার পর এইডেন মারক্রামের ৫৫ বলে করা ৮৬ রানের ঝড়ো ইনিংসে ভর করে ২০.৫ ওভারে ম্যাচ জিতেছে প্রোটিয়ারা। ওপেনিং জুটিতেই রায়ান রিকেলটনের সঙ্গে মিলে যোগ করেন ১২১ রান। মারক্রাম ১৮.১ ওভারে ফিরলে ভাঙে শুরুর জুটি। তার ইনিংসে ছিল ১৩টি চার ও ২টি ছয়। জয়ের কাছে থাকা অবস্থাতে দ্রুত বিদায় নেন তেম্বা বাভুমা (৬) ও ত্রিস্টান স্টাবস (০)। তার পর ডেওয়াল্ড ব্রেভিস ছক্কা মেরে জয়কে তরান্বিত করেছেন। অপরপ্রান্তে প্রতিরোধ গড়ে খেলতে থাকা রিকেলটন ৫৯ বলে ৩১ রানে অপরাজিত থেকেছেন। 

ইংল্যান্ড পেসার সনি বেকার এমন অভিষেক হয়তো চাননি। ইংল্যান্ডের বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছিলেন তিনি। ৭ ওভারে খরচ করেছেন ৭৬ রান। তাছাড়া ২৬ রানে তিনটি উইকেট নেন স্পিনার আদিল রশিদ। 

 

/এফআইআর/
বিষয়:
ইংল্যান্ড ক্রিকেট দল
সম্পর্কিত
দ্য ওভালে জিততে রেকর্ড গড়তে হবে ইংল্যান্ডকে 
ভারতের বিপক্ষে শেষ টেস্টের দলে ওভারটন
স্টোকসের যে প্রস্তাবে হচ্ছে বিতর্ক
সর্বশেষ খবর
সিন্ডিকেট সভা ডেকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত
সিন্ডিকেট সভা ডেকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের হল খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত
আবারও আগা খান পুরস্কার পেলেন মেরিনা তাবাসসুম, প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন
আবারও আগা খান পুরস্কার পেলেন মেরিনা তাবাসসুম, প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন
প্রশাসনে এখনও কেন আস্থার সংকট
প্রশাসনে এখনও কেন আস্থার সংকট
লস অ্যাঞ্জেলেসে ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন অবৈধ: আদালত
লস অ্যাঞ্জেলেসে ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন অবৈধ: আদালত
সর্বাধিক পঠিত
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
৩৬ হাজার টাকা বেতনে মেট্রোরেলে চাকরি, আবেদনগ্রহণ শুরু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media