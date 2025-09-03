X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
শুরুর ওভারেই জীবন পেলেন সাইফ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৯আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:১০
শুরুর ওভারেই জীবন পেলেন সাইফ

সংক্ষিপ্ত স্কোর: ১ ওভারে ১৭/০ (৫* লিটন, সাইফ ১২*)

দুই ওপেনার তানজিদ তামিম ও পারভেজ হোসনকে বাদ দেওয়ায় শেষ ম্যাচে ওপেন করতে নেমেছেন অধিনায়ক লিটন দাস ও সাইফ হাসান। শুরুর ওভারেই ফিরতে পারতেন সাইফ। আরিয়ান দত্তের বলে ক্যাচ দিলেও সেটা নিতে পারেননি শারিজ আহমেদ। সাইফ তখন ৬ রানে ব্যাট করছিলেন।  

টস হেরেছে বাংলাদেশ, একাদশে পাঁচ পরিবর্তন

এক ম্যাচ হাতে রেখেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে দুটি ম্যাচে অবশ্য টস জিতে স্বাগতিকরা ফিল্ডিং নিয়েছিল। শেষ ও তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে যদিও টস হেরেছে তারা। শুরুতে টস জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছে নেদারল্যান্ডস। 

প্রথমবার ডাচদের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জয়ের পর এবার বাংলাদেশের সামনে তাদের হোয়াইটওয়াশ করার হাতছানি।  

একাদশে কারা

সামনে এশিয়া কাপ থাকায় এই ম্যাচে প্রত্যাশিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পথে হেঁটেছে স্বাগতিকরা। সিরিজ নিশ্চিত হওয়ায় একাদশে পরিবর্তন এনেছে পাঁচটি। বাদ পড়েছেন দুই ওপেনার পারভেজ হোসেন-তানজিদ হাসান, দুই অভিজ্ঞ পেসার তাসকিন আহমেদ-মোস্তাফিজুর রহমান এবং অলরাউন্ডার শেখ মেহেদী হাসান। তাদের বাদ দিয়ে স্কোয়াডের বাকিদের খেলানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।  

সুযোগ পেয়েছেন নুরুল হাসান সোহান, শামীম হোসেন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন। এক ম‍্যাচ পর দলে ফিরেছেন শরিফুল ইসলাম ও রিশাদ হোসেন। 

ডাচ দলে পরিবর্তন একটি। এক ম্যাচ পর ফিরেছেন টিম প্রিঙ্গল। বাদ পড়েছেন সিকান্দার জুলফিকার। 

বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), সাইফ হাসান, তাওহীদ হৃদয়, নুরুল হাসান সোহান, জাকের আলী, শামীম হোসেন, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, শরিফুল ইসলাম, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ ও তানজিম হাসান সাকিব।

নেদারল্যান্ডস একাদশ:  ম্যাক্স ও’ডাউড, বিক্রমজিৎ সিং, আনিল তেজা নিদামিনুরু, স্কট এডওয়ার্ডস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শারিজ আহমেদ, নোয়া ক্রোয়েস, টিম প্রিঙ্গল, কাইল ক্লেইন, আরিয়ান দত্ত, পল ফন মিকারেন ও ড্যানিয়েল ডোরাম। 

 

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ নেদারল্যান্ডস সিরিজ
