X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

যে কারণে কোয়াবের নির্বাচনে অংশ নেননি তামিম

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩১আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪২
কোয়াব নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন তামিম।

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার ছিল অন্যরকমের মিলনমেলা।  সাবেক ক্রিকেটাররা উৎসবে শামিল হয়েছিলেন। আর তা হয়েছে ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) নির্বাচন ঘিরে। সেখানে অন্যতম আকর্ষণ ছিলেন তামিম ইকবাল। ভোট দিতে এসে নির্বাচন অংশ না নেওয়া নিয়ে কথা বলেছেন তিনি। 

সাদা পাঞ্জাবি পরে ভোট দিয়ে তামিম বলেছেন, ‘আপনারাও জানেন আমি কী কারণে (কোয়াব নির্বাচন) করিনি। আশা করি, আপনারা বুঝতে পারবেন।’

কোয়াবের নির্বাচনে না থাকলেও তামিম বিসিবির নির্বাচনের অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। বিসিবির পরিচালক বা সভাপতি হয়ে গেলে স্বার্থের সংঘাত হতে পারে। তাই আর কোয়াবের নির্বাচনে অংশ নেননি তামিম। তবে কোয়াব নিয়ে সাবেক অধিনায়ক বলেছেন, ‘এখানে অনেক কিছু আছে যা নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে, এমন হতে পারতো, অমন হতে পারতো... আমাদের মূল ইচ্ছা ছিল নির্বাচনটা হয়ে যাক, কমিটি হয়ে যাক। তারপর তাদের হাতে ২ বছর সময় থাকবে। এর মধ্যে সব সিস্টেমেটিকভাবে করে ফেলতে হবে। এখন পর্যন্ত খুব ভালো লাগছে।’

/টিএ/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেটতামিম ইকবাল
সম্পর্কিত
কোয়াবের নতুন সভাপতি মিঠুন 
তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের: বিসিবির সাবেক সভাপতি
সিরিজ জিতে এশিয়া কাপের প্রস্তুতি সারলো বাংলাদেশ  
সর্বশেষ খবর
আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের নতুন সংযোজন: বাজারে এলো ‘আকিজ ক্যাবলস’
আকিজ ভেঞ্চার গ্রুপের নতুন সংযোজন: বাজারে এলো ‘আকিজ ক্যাবলস’
কোয়াবের নতুন সভাপতি মিঠুন 
কোয়াবের নতুন সভাপতি মিঠুন 
তারেক রহমান দেশে ফিরতে চাইলে সহায়তা করবো: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
তারেক রহমান দেশে ফিরতে চাইলে সহায়তা করবো: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
টেকনাফে অস্ত্র ঠেকিয়ে কৃষকসহ ৩ জনকে অপহরণ
টেকনাফে অস্ত্র ঠেকিয়ে কৃষকসহ ৩ জনকে অপহরণ
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের: বিসিবির সাবেক সভাপতি
তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের: বিসিবির সাবেক সভাপতি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media