বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
কোয়াবের নতুন সভাপতি মিঠুন 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৪৬আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৫১
মোহাম্মদ মিঠুন।

ক্রিকেটারদের সংগঠন ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব) এর নতুন সভাপতি হয়েছেন মোহাম্মদ মিঠুন।  

বিসিবি একাডেমি ভবনে বৃহস্পতিবার দুপুরে উৎসবমুখর পরিবেশে হওয়া ভোটে জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার ও বর্তমানে ম্যাচ রেফারি সেলিম শাহেদকে ১৫৪-৩৪ ভোটে হারান মিঠুন। ভোট গণনা শেষে ফল ঘোষণার পর নতুন সভাপতিকে ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করে নেন ক্রিকেটাররা। 

দীর্ঘ ১১ বছর পর এবার নতুন সভাপতি ও কার্যকরী পরিষদ পেয়েছে ক্রিকেটারদের এই সংগঠন। সভাপতি ছাড়া অন্য পদগুলোতে অবশ্য ভোটের প্রয়োজন পড়েনি। সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে শাহরিয়ার হোসেন বিদ্যুৎ ও সহ-সভাপতি হিসেবে নুরুল হাসান সোহান বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

কার্যকরী পরিষদের সদস্য হিসেবেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, আকবর আলী, রুমানা আহমেদ, শামসুর রহমান শুভ, ইরফান শুক্কুর, খালেদ মাসুদ পাইলট ও ইমরুল কায়েস।

বাংলাদেশ ক্রিকেট
