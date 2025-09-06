শেষ বলের রোমাঞ্চে জিতলো সাকিবরা

সিপিএলে শেষ বলের রোমাঞ্চকর ম্যাচে প্রায় নিয়ন্ত্রণ হারাতে বসেছিল অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস। বারবাডোজ রয়্যালসের বিপক্ষে ১৮৮ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সিঙ্গেলস আর ডাবলসে নির্ভর করছিল। শেষ পর্যন্ত শামার প্রিঙ্গারের জয়সূচক রানে ৪ উইকেটে ম্যাচ জিতে পয়েন্ট টেবিলের তৃতীয়স্থান আরও মজবুত করেছে সাকিবদের দল। ৯ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফও প্রায় নিশ্চিত করেছে ফেলেছে তারা।
বারবাডোজ এই মৌসুমে একটিও জয় না পাওয়ায় তারা টেবিলের তলানিতেই অবস্থান করছে। ব্র্যান্ডন কিংয়ের ৯৮ রানের অপরাজিত রানে ভর করে শুরুতে ৪ উইকেটে ১৮৭ রান তুলেছিল বারবাডোজ। কিংয়ের ৬৫ বলের ইনিংসে ছিল ৬টি চার ও ৭টি ছক্কা। তার পরেও সেই রান ডিফেন্ড করতে পারেনি রোভম্যান পাওয়েলের দল।
সাকিব অবশ্য বল হাতে ৩ ওভারে ৩৩ রান দিলেও কোনও উইকেট পাননি। ব্যাট হাতেও আউট হন ১২ বলে ১৫ রানে। তাতে ছিল একটি চার ও একটি ছয়। সালমান ইরশাদ ১৩ রানে কৃপণ বোলিংয়ে দুটি উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন।
৬ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ জেতা ফ্যালকনসের ব্যাট হাতে মূল কারিগর ছিলেন আন্দ্রিয়েস গাউস। ৫৩ বলে অপরাজিত ৮৫ রানের বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছেন তিনি। তাতে ছিল ৫টি চার ও ৪টি ছক্কা। তবে শেষ ওভারে সেভাবে স্ট্রাইক নেওয়ার সুযোগই পাননি। শেষ ওভারে ৬ বলে প্রয়োজন ছিল ১২ রানের। সিঙ্গেল আর ডাবলস নিয়েই আগাতে থাকা তারা। তাতে বাড়ে চাপও। পঞ্চম বলে রাদারফোর্ডের শিকার হন ইমাদ ওয়াসিম (১৭)। শেষ বলে ২ রান প্রয়োজন পড়লে ডাবলস নিয়ে ম্যাচ জেতান প্রিঙ্গার।
বারবাডোজের হয়ে ২৯ রানে তিন উইকেট নেন ড্যানিয়েল স্যামস। একটি করে নেন র্যামোন সিমন্সড ও ইথান বশ।