আজ আফগান-হংকং লড়াইয়ে শুরু এশিয়া কাপ

নন আইসিসি টুর্নামেন্টের কথা এলে সবচেয়ে বড় আসর হচ্ছে এশিয়া কাপ। হেভি ওয়েট কয়েকটি দল নিয়ে বেশি আলোচনা হলেও এখন ফরম্যাটের কারণে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাকিদেরও পিছিয়ে রাখছে না। মরুর বুকে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের সেই এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের আসর শুরু হচ্ছে আজ মঙ্গলবার। বি গ্রুপ থেকে উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামবে আফগানিস্তান ও পুঁচকে হংকং। ম্যাচটা শুরু হবে রাত সাড়ে ৮টায়। দেখাবে টি স্পোর্টস।
প্রথম দিন হটফেভারিটরা মাঠে না নামলেও উত্তেজনার আঁচ কোনও অংশেই কম থাকছে না। সংক্ষিপ্ত ফরম্যাট বলেই নানামুখী আলোচনা হচ্ছে- আফগানিস্তান জয়ে শুরু করবে নাকি হংকং তাদের চমকে দেবে?
হংকং পঞ্চমবারের মতো এশিয়া কাপে খেলছে। তাদের গ্রুপটি যদিও কঠিন। এই গ্রুপে আফগানিস্তা ছাড়াও রয়েছে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। অপর দিকে পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টেয়েন্টি ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল হেরে আফগানিস্তান মাঠে নামছে। উদ্বোধনী ম্যাচে তাই জয় ভিন্ন কিছু ভাবছে না রশিদ খানের দল।
মুখোমুখি রেকর্ড
আগের পাঁচবারের মুখোমুখি লড়াইয়ে আফগানিস্তান জিতেছে তিনবার, হংকং জিতেছে দু’বার। তাই অতীত পরিসংখ্যান প্রেরণা জোগাচ্ছে হংকংকে। তবে আফগানিস্তান দলটি এখন যথেষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ। টপ অর্ডার থেকে আক্রমণ সামলাচ্ছেন বিস্ফোরক ব্যাটার রহমানউল্লাহ গুরবাজ এবং অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরান। তরুণ উইকেটকিপার মোহাম্মদ ইশাক দলকে দিচ্ছেন নতুন উদ্দীপনা। পাশাপাশি অলরাউন্ডার করিম জানাত, গুলবাদিন নাইব এবং আজমাতুল্লাহ ওমরজাইরা ব্যাট-বলে দুই দিকেই রসদের যোগান দিচ্ছেন।
আফগানিস্তানের শক্তি স্পিন
আফগানিস্তানের সবচেয়ে বড় শক্তি তাদের স্পিন আক্রমণ। রশিদ খান, মুজিব উর রহমান ও নুর আহমদের সমন্বয়ে গড়া ত্রয়ী ভীষণ ভয়ংকর। গতিতেও আছে বৈচিত্র্য—ফরিদ আহমদ আনেন বাঁহাতি সুইং, আর তরুণ আব্দুল্লাহ আহমাদজাই যোগ করেন অতিরিক্ত গতি। অভিজ্ঞতা ও উদীয়মান প্রতিভার সঠিক মিশ্রণে তাদের বোলিং বিভাগ যথেষ্ট শক্তিশালী ও আনপ্রেডিক্টেবল।
হংকংয়ের চ্যালেঞ্জ ব্যাটিং বিভাগ
হংকংয়ের ব্যাটিং অনিয়মিত। বাবর হায়াত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ব্যাটার, নিজাকাত খান ও অংশুমান রাঠ অভিজ্ঞতা যোগ করছেন। রাঠ শেষ ম্যাচে ১২ বলে দ্রুত গতিতে খেলে ২৭ রান করেছিলেন, তবে বাকিদের পারফরম্যান্স হতাশাজনক।
উইকেটের পেছনে জিশান আলি নির্ভরযোগ্য হলেও ব্যাট হাতে ধীরস্থির। ইয়াসিম মুর্তজা ও এহসান খান স্পিন আক্রমণ সামলাচ্ছেন, কিন্তু পেস বিভাগে থাকা আইজাজ খান, নাসরুল্লা রানা ও নতুন মুখ পারাস সিংরা এখন পর্যন্ত কার্যকরী হতে পারেননি। তাদের ব্যয়বহুল স্পেল সাম্প্রতিক ম্যাচগুলোতে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।