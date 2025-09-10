X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
এসএ-টোয়েন্টিতে প্রথম বাংলাদেশি তাইজুল 

স্পোর্টস ডেস্ক
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:১৫আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:১৮
তাইজুল ইসলাম।

দক্ষিণ আফ্রিকার ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ এসএ-টোয়েন্টিতে প্রথম বাংলাদেশ ক্রিকেটার হিসেবে দল পেয়েছেন বামহাতি স্পিনার তাইজুল ইসলাম। আসন্ন টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে ডারবান সুপার জায়ান্টস তাকে দলে ভিড়িয়েছে। 

জোহানেসবার্গে মঙ্গলবার টুর্নামেন্টের চতুর্থ আসরের জন্য আয়োজিত নিলামে তাইজুলকে সুপার জায়ান্টস দলে নেয় ৫ লাখ র‌্যান্ডে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৩৫ লাখ টাকা। 

তাইজুলকে দলে স্বাগত জানিয়ে ফেসবুক পেজে দলটি লিখেছে, ‘স্পিন দিয়ে ডারবানের মনে জায়গা করে নিয়েছেন তিনি।’

ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার আয়োজনে এসএ-টোয়েন্টির চতুর্থ আসরে ছয়টি দল অংশ নেবে। টুর্নামেন্টটি মাঠে গড়াবে আগামী বছর ২৩ জানুয়ারি থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

বাংলাদেশ ক্রিকেট
