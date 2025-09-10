X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
কুলদীপের ঘূর্ণির পর ভারতের দাপুটে জয়

স্পোর্টস ডেস্ক
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৫আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৩৭
৪ উইকেট নেন কুলদীপ।

এশিয়া কাপে নিজেদের উদ্বোধনী ম্যাচেই ভারত জানান দিয়েছে কেন তারা ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। কুলদীপ যাদব ও শিবম দুবের বোলিংয়ে দাঁড়াতেই পারেনি সংযুক্ত আরব আমিরাত। ১৩.১ ওভারে ৫৭ রানে গুটিয়ে গেছে স্বাগতিক দল। জবাবে ব্যাট হাতে অনায়াসে রান তাড়া করেছে সূর্যকুমার যাদব। ১ উইকেট হারিয়ে ৯৩ বল হাতে রেখে নিশ্চিত করেছে ৯ উইকেটের জয়।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুতে চড়াও হন ওপেনার অভিষেক শর্মা। ৩.৫ ওভারে তার ব্যাটে আসে ৪৮ রাস। অভিষেক ১৬ বলে ৩০ রানে ফিরলে ভাঙে জুটি। তার ইনিংসে ছিল ২টি চার, ৩টি ছয়। তারপর শুবমান গিল ও সূর্যকুমার মিলে ৪.৩ ওভারে জয় নিশ্চিত করেন। গিল ৯ বলে ২ চার ও ১ ছক্কায় ২০ রানে অপরাজিত থাকেন, সূর্য ২ বলে এক ছক্কায় অপরাজিত থাকেন ৭ রানে।

টস জিতে শুরুতে আরব আমিরাতকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় ভারত। একটা পর্যায়ে তাদের স্কোর ছিল ২ উইকেটে ৪৭। পাওয়ার প্লেতেই দুই উইকেটে করেছে ৪১। কিন্তু কুলদীপের নবম ওভার ম্যাচ থেকে ছিটকে দেয় তাদের। এক ওভারে তিনটি উইকেট নিয়ে ধস নামান আমিরাতের ইনিংসে।বাকি কাজটা করেছেন শিবম দুবে। ব্যাট হাতে দুই ওপেনার আলশান শরাফু ও অধিনায়ক মোহাম্মদ ওয়াসিমের ইনিংসই যা কাজে দিয়েছে। ১৭ বলে ৩ চার ও ১ ছক্কা সর্বোচ্চ ২২ রান করেন শরাফু। ২২ বলে ৩ চারে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯ রান করেন ওয়াসিম। শেষ ৮ উইকেট পড়েছে মাত্র ১০ রানে।

রিস্ট স্পিনার কুলদীপ ২.১ ওভারে ৭ রানে নেন ৪ উইকেট। ২ ওভারে ৪ রানে ৩টি নেন দুবে।

 

এশিয়া কাপ ২০২৫
লাইফ সাপোর্টে ফরিদা পারভীন
রাকসু নির্বাচন: শিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীসহ ৭ জনের প্রার্থিতা বাতিল
ডাকসু নির্বাচনে স্বৈরাচার আর রাজাকার একাকার হয়ে গেছে: এমরান সালেহ
মার্কিন-ভারত সম্পর্কে বরফ গলছে, শিগগিরই ট্রাম্প-মোদি আলোচনা
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
রাজপথে সেনাবাহিনী, আন্দোলন ‘বেহাত’ বলছে জেন-জিরা
ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ কমছে
ডাকসু নির্বাচন: ফলাফল প্রত্যাখ্যান ছাত্রদলের আবিদুলের, সম্মান জানালেন হামীম
নদীর বুকে যেন এক টুকরো শহর
