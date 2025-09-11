X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে টস জিতেছে বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০৭আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৮
টসের মুহূর্তের ছবি।

বাংলাদেশের এশিয়া কাপ মিশন শুরু হচ্ছে আজ বৃহস্পতিবার। শুরুর ম্যাচেই লিটন দাসদের প্রতিপক্ষ হংকং। আবু ধাবিতে টস জিতে শুরুতে ফিল্ডিং নিয়েছেন লিটন দাস। 

টসের পর বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেছেন, যেহেতু প্রথম ম্যাচ তাই প্রথমে বল করে কন্ডিশন সম্পর্কে ধারণা নিতে চান। বিপরীতে শুরুতে ব্যাট করতেই চেয়েছে হংকং। 

হংকংয়ের সঙ্গে অবশ্য এর আগে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে টাইগারদের। ২০১৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চট্টগ্রামে স্বাগতিক বাংলাদেশকে দুই উইকেটে হারানোর সুখস্মৃতি নিয়ে আজ মাঠে নামবে তারা।বিপরীতে বাংলাদেশ এশিয়া কাপে এসেছে টানা তিনটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে। 

একাদশে কারা

তিন ফ্রন্টলাইন পেসার নিয়েই একাদশ সাজিয়েছে বাংলাদেশ। মোস্তাফিজুর রহমানের সঙ্গে রয়েছেন তাসকিন আহমেদ ও তানজিম হাসান। হংকং আফগানিস্তানের কাছে প্রথম ম্যাচে হারলেও অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই মাঠে নেমেছে।  

বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), তাওহীদ হৃদয়, শামীম হোসেন, জাকের আলী, মেহেদী হাসান, তানজিম হাসান, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।

হংকং একাদশ: জিশান আলী (উইকেটরক্ষক), আংশুমান রাথ, বাবর হায়াত, নিজাকাত খান, ক্যালহান চাল্লু, কিঞ্চিৎ শাহ, ইয়াসিম মুর্তাজা (অধিনায়ক), আইজাজ খান, আয়ুশ শুক্লা, আতিক ইকবাল ও এহসান খান। 

 

