X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ম্যাচসেরা হয়ে যা বললেন লিটন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৪৪আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:৪৪
লিটন কুমার দাস

এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে হংকংকে হারিয়ে শুভসূচনা করেছে বাংলাদেশ। জয়ে বড় অবদান লিটন কুমার দাসের। ম্যাচসেরার পুরস্কারও উঠেছে তার হাতে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রথম ম্যাচ জেতা গুরুত্বপূর্ণ তা অকপটে বললেন লিটন। 

আবু ধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাতে হংকংয়ের বিপক্ষে ৭ উইকেটে জয় পেয়েছে  বাংলাদেশ। লিটন খেলেছেন ৩৯ বলে ৫৯ রানের ইনিংস। ম্যাচসেরার পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে মাহমুদউল্লাহ ও লিটন এখন একই কাতারে। দুজনে সমান পেয়েছেন। এককভাবে এই রেকর্ডের ভাগীদার সাকিব আল হাসান। ১২ বার ম্যাচসেরা হয়েছেন।

হংকংকে হারিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার গ্রহণ করে লিটন প্রথম ম্যাচ জেতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অকপটে বলেছেন, ‘প্রথম ম্যাচ জেতাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গত কয়েক সিরিজ ধরে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলছি। তবে এশিয়া কাপে এমনিই একটু চাপ চলে আসে। আজকে আমরা বেশ ভালো খেলেছি।’ 

বাংলাদেশের জয়ের পেছনে বোলারদের অবদান কম নয়। তাই বোলারদের প্রশংসায় ভাসান লিটন। বলেন, ‘গত কয়েক বছর ধরে আমাদের পেস বিভাগ দারুণ বোলিং করছে। আমরা একজন লেগ স্পিনারের খোঁজে ছিলাম। গত দুই-তিন বছর ধরে রিশাদ সেটি করে দিচ্ছে। যা একজন অধিনায়কের জন্য এবং বাংলাদেশের দলের জন্য অনেক সাহায্য করে।’

হংকংয়ের রান তাড়া করতে গিয়ে সাবধানে ব্যাটিং করতে হয়েছে বলে জানান লিটন। তিনি বলেন, ‘আমি সেভাবে চিন্তা করছিলাম না। অবশ্যই তারা ভালো করেছে। আমাদের মাঝের ওভারগুলোতে বোলিং করতে হয়েছে। মাঠটা যেহেতু অনেক বড়, বোলিংয়ের সময় মাঝের ওভারগুলোতে আপনাকে সাহসী হতে হবে। আর আগে ব্যবহৃত উইকেট সাধারণত মন্থর গতির হয়। তাই সব বল মারা সহজ ছিল না। মাঠটা অনেক বড়। তাই সিঙ্গেল-ডাবল নিয়েও খেলতে হয়।’

/টিএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেটলিটন দাসএশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পর্কিত
অবশেষে হংকংকে হারালো বাংলাদেশ 
৭ উইকেটের জয়ে এশিয়া কাপ শুরু বাংলাদেশের
আম্পায়ার আউট দিলেও কেন আবেদন প্রত্যাহার করেন ভারতের অধিনায়ক?
সর্বশেষ খবর
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু
জাকসুর ভোট গণনার সময় অসুস্থ হয়ে শিক্ষিকার মৃত্যু
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ: বাস্তবায়ন কতদূর      
জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশ: বাস্তবায়ন কতদূর      
ছবি তোলা, আঁকা ও রাখার শরঈ হুকুম
ছবি তোলা, আঁকা ও রাখার শরঈ হুকুম
ট্রাম্প মিত্র চার্লি কার্কের সন্দেহভাজন হত্যাকারীর ছবি প্রকাশ
ট্রাম্প মিত্র চার্লি কার্কের সন্দেহভাজন হত্যাকারীর ছবি প্রকাশ
সর্বাধিক পঠিত
মন্ত্রীদের হেলিকপ্টারের দড়িতে ঝুলে পালানোর ভিডিও ভাইরাল
নেপালে বিক্ষোভমন্ত্রীদের হেলিকপ্টারের দড়িতে ঝুলে পালানোর ভিডিও ভাইরাল
শাহজাহানপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ২
শাহজাহানপুরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ ২
সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে দুদকে তলব
সচিব পদমর্যাদার সাবেক ১২ কর্মকর্তাকে দুদকে তলব
স্বাস্থ্য খাতে ‘দুর্নীতির হোতা’ মিঠু গ্রেফতার
স্বাস্থ্য খাতে ‘দুর্নীতির হোতা’ মিঠু গ্রেফতার
কুড়িলে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
কুড়িলে পোশাক শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media