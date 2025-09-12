ম্যাচসেরা হয়ে যা বললেন লিটন

এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে হংকংকে হারিয়ে শুভসূচনা করেছে বাংলাদেশ। জয়ে বড় অবদান লিটন কুমার দাসের। ম্যাচসেরার পুরস্কারও উঠেছে তার হাতে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে প্রথম ম্যাচ জেতা গুরুত্বপূর্ণ তা অকপটে বললেন লিটন।
আবু ধাবির জায়েদ ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাতে হংকংয়ের বিপক্ষে ৭ উইকেটে জয় পেয়েছে বাংলাদেশ। লিটন খেলেছেন ৩৯ বলে ৫৯ রানের ইনিংস। ম্যাচসেরার পুরস্কারও পেয়েছেন তিনি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে মাহমুদউল্লাহ ও লিটন এখন একই কাতারে। দুজনে সমান পেয়েছেন। এককভাবে এই রেকর্ডের ভাগীদার সাকিব আল হাসান। ১২ বার ম্যাচসেরা হয়েছেন।
হংকংকে হারিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার গ্রহণ করে লিটন প্রথম ম্যাচ জেতা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অকপটে বলেছেন, ‘প্রথম ম্যাচ জেতাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গত কয়েক সিরিজ ধরে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলছি। তবে এশিয়া কাপে এমনিই একটু চাপ চলে আসে। আজকে আমরা বেশ ভালো খেলেছি।’
বাংলাদেশের জয়ের পেছনে বোলারদের অবদান কম নয়। তাই বোলারদের প্রশংসায় ভাসান লিটন। বলেন, ‘গত কয়েক বছর ধরে আমাদের পেস বিভাগ দারুণ বোলিং করছে। আমরা একজন লেগ স্পিনারের খোঁজে ছিলাম। গত দুই-তিন বছর ধরে রিশাদ সেটি করে দিচ্ছে। যা একজন অধিনায়কের জন্য এবং বাংলাদেশের দলের জন্য অনেক সাহায্য করে।’
হংকংয়ের রান তাড়া করতে গিয়ে সাবধানে ব্যাটিং করতে হয়েছে বলে জানান লিটন। তিনি বলেন, ‘আমি সেভাবে চিন্তা করছিলাম না। অবশ্যই তারা ভালো করেছে। আমাদের মাঝের ওভারগুলোতে বোলিং করতে হয়েছে। মাঠটা যেহেতু অনেক বড়, বোলিংয়ের সময় মাঝের ওভারগুলোতে আপনাকে সাহসী হতে হবে। আর আগে ব্যবহৃত উইকেট সাধারণত মন্থর গতির হয়। তাই সব বল মারা সহজ ছিল না। মাঠটা অনেক বড়। তাই সিঙ্গেল-ডাবল নিয়েও খেলতে হয়।’