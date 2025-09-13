‘গ্রুপ অব ডেথে’ আজ বাংলাদেশের সামনে চেনা প্রতিপক্ষ 

এশিয়া কাপে এখন পর্যন্ত কোনও অঘটন ঘটেনি। ভারত, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান আর পাকিস্তান নিজেদের প্রথম ম্যাচে সহজ জয় পেয়েছে। তবে শনিবারের ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট জমে উঠতে যাচ্ছে। মাঠে নামতে যাচ্ছে দুই চেনা প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। বিগত এক দশকে দুই দলই মুখোমুখি হয়েছে ১৬ বার, জয় সমান ৮টি করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই ম্যাচটি নিয়ে প্রত্যাশা তুঙ্গে। রাত সাড়ে ৮টায় ম্যাচটি দেখাবে টি-স্পোর্টস।
সাম্প্রতিক সময়ের পরিসংখ্যান বিবেচনায় নিলে এগিয়ে বাংলাদেশ। গত জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কার মাটিতে তারা জিতেছে ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে। এর আগে গত বছর ডালাসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও লঙ্কানদের হারিয়েছে টাইগাররা। ওই ম্যাচগুলোতে বাংলাদেশের বোলাররা শুরুতেই আঘাত হানতে সক্ষম হয়েছিল। তবে শ্রীলঙ্কা এখন তাদের ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে আশাবাদী। যদিও মাত্র দুই সপ্তাহ আগে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তারা গুটিয়ে গিয়েছিল মাত্র ৮০ রানে।
শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক চারিথ আসালাঙ্কাও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ফর্ম নিয়ে সতর্ক। তবে জোর দিয়ে বলেছেন তারা অতীত নিয়ে বেশি একটা ভাবেন না, ‘আমি মনে করি তারা অনেক দিন ধরেই ভালো খেলছে। তবে আমরা সেদিকে খুব বেশি তাকাই না। শুধু দেখি কীভাবে তাদের প্রতিটি খেলোয়াড়ের বিপক্ষে আমাদের পরিকল্পনা কার্যকর করা যায়। আমরা পরিকল্পনা করবো এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবো। অতীতের ম্যাচ বা ফলাফল নিয়ে আমরা খুব বেশি ভাবি না।’
বাংলাদেশের জন্য বাড়তি সুবিধা হলো ইতোমধ্যে এই ভেন্যুতে তারা ম্যাচ খেলেছে। বৃহস্পতিবার হংকংকে উড়িয়ে দেওয়া ম্যাচে পেসাররা নিয়মিত উইকেট, নিয়েছেন আর শীর্ষ সারির ব্যাটাররা সহজেই টার্গেট টপকে দলকে জিতিয়েছেন। লেগস্পিনার রিশাদ হোসেনও ছিলেন কার্যকরী। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজে তিনি ১২ ওভারে ৫.৪৭ ইকোনমি রেটে উইকেট নিয়েছিলেন।
হংকং ম্যাচের পর দলের প্রতিনিধি হয়ে পেসার তানজিম সাকিব শ্রীলঙ্কা ম্যাচ নিয়ে বলেছেন, ‘শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আমরা কিছুদিন আগেই সিরিজ জিতেছি। আপনি যখন একটা দলের বিপক্ষে জিতে আসবেন, তখন এটা মাঠের মধ্যে আপনাকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।’
‘গ্রুপ অব ডেথ’ নামে পরিচিত এই গ্রুপে আফগানিস্তানও আছে শীর্ষে ওঠার লড়াইয়ে। তাই আজকের ম্যাচ হেরে গেলে দুই দলেরই সুপার ফোরে যাওয়ার পথটা বেশ কঠিন হয়ে যাবে।