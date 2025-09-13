শূন্যতে আউট দুই ওপেনার

সংক্ষিপ্ত স্কোর: বাংলাদেশ ৪ ওভারে ৭/২ (হৃদয় ৪*, লিটন ৩*; তানজিদ ০, পারভেজ ০)
প্রথম ওভারে রান পায়নি বাংলাদেশ। সাজঘরে ফেরেন ওপেনার তানজিদ হাসান। পরের ওভারে দুশমন্থ চামিরার বলে শূন্যরানে বিদায় নেন আরেক ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমনও। তাতে ১০ বলে কোনও রান না নিয়েই দুই ওপেনারকে হারায় তারা। শুরুর ধাক্কায় বাংলাদেশ দুই ওভারে কোনও রানই পায়নি। রান পায় ১৪ নম্বর বলে এসে।
প্রথম ওভারেই বোল্ড তানজিদ
টস হেরে ব্যাটিং করতে নেমে শুরুর ওভারেই উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। কোনও রান নিয়ে ওভারের পঞ্চম বলে নুয়ান থুশারার বলে বোল্ড হয়েছেন ওপেনার তানজিদ হাসান। প্রথম ওভারে বাংলাদেশ কোনও রানই নিতে পারেনি।
টস হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ
এশিয়া কাপে ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি বাংলাদেশ। আবু ধাবিতে আজ অবশ্য টস জিতেছে শ্রীলঙ্কান দল। তারা শুরুতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছে।
টস হারলেও বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন বলেছেন, তিনি শুরুতে ব্যাটিংই করতেন। লঙ্কান অধিনায়ক চারিথ আসালাঙ্কা বলেছেন, পিচটা নতুন মনে হচ্ছে। সে কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ হংকংকে হারিয়ে শুভ সূচনা করেছে। লঙ্কান দল অবশ্য আজ শুরু করছে এশিয়া কাপ মিশন।
একাদশে কারা:
বাংলাদেশ একাদশে একটি পরিবর্তন এনেছে। তাসকিন আহমেদের জায়গায় এসেছেন শরিফুল ইসলাম। তাছাড়া ফাস্ট বোলার হিসেবে রয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম হাসান। দুই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে রয়েছেন মেহেদী হাসান ও রিশাদ হোসেন।
লঙ্কান দলে রয়েছেন তিন অলরাউন্ডার- দাশুন শানাকার সঙ্গে কামিন্দু মেন্ডিস ও ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। স্পেশালিস্ট ফাস্ট বোলার রয়েছেন তিনজন- চামিরা, পাথিরানা ও থুশারা।
বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), তাওহীদ হৃদয়, শামীম হোসেন, জাকের আলী, মেহেদী হাসান, তানজিম হাসান, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।