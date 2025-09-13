X
শনিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
এশিয়া কাপ

শূন্যতে আউট দুই ওপেনার

স্পোর্টস ডেস্ক
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০৬আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৩
তানজিদের পর শূন্য রানে বিদায় নেন ওপেনার পারভেজও।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: বাংলাদেশ ৪ ওভারে ৭/২ (হৃদয় ৪*, লিটন ৩*; তানজিদ ০, পারভেজ ০)

প্রথম ওভারে রান পায়নি বাংলাদেশ। সাজঘরে ফেরেন ওপেনার তানজিদ হাসান। পরের ওভারে দুশমন্থ চামিরার বলে শূন্যরানে বিদায় নেন আরেক ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমনও। তাতে ১০ বলে কোনও রান না নিয়েই দুই ওপেনারকে হারায় তারা। শুরুর ধাক্কায় বাংলাদেশ দুই ওভারে কোনও রানই পায়নি। রান পায় ১৪ নম্বর বলে এসে।  

প্রথম ওভারেই বোল্ড তানজিদ

টস হেরে ব্যাটিং করতে নেমে শুরুর ওভারেই উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। কোনও রান নিয়ে ওভারের পঞ্চম বলে নুয়ান থুশারার বলে বোল্ড হয়েছেন ওপেনার তানজিদ হাসান। প্রথম ওভারে বাংলাদেশ কোনও রানই নিতে পারেনি। 

টস হেরে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

এশিয়া কাপে ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি বাংলাদেশ। আবু ধাবিতে আজ অবশ্য টস জিতেছে শ্রীলঙ্কান দল। তারা শুরুতে বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়েছে। 

টস হারলেও বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন বলেছেন, তিনি শুরুতে ব্যাটিংই করতেন। লঙ্কান অধিনায়ক চারিথ আসালাঙ্কা বলেছেন, পিচটা নতুন মনে হচ্ছে। সে কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। 

প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশ হংকংকে হারিয়ে শুভ সূচনা করেছে। লঙ্কান দল অবশ্য আজ শুরু করছে এশিয়া কাপ মিশন। 

একাদশে কারা:

বাংলাদেশ একাদশে একটি পরিবর্তন এনেছে। তাসকিন আহমেদের জায়গায় এসেছেন শরিফুল ইসলাম। তাছাড়া ফাস্ট বোলার হিসেবে রয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান ও তানজিম হাসান। দুই স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে রয়েছেন মেহেদী হাসান ও রিশাদ হোসেন। 

লঙ্কান দলে রয়েছেন তিন অলরাউন্ডার- দাশুন শানাকার সঙ্গে কামিন্দু মেন্ডিস ও ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। স্পেশালিস্ট ফাস্ট বোলার রয়েছেন তিনজন- চামিরা, পাথিরানা ও থুশারা। 

বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), তাওহীদ হৃদয়, শামীম হোসেন, জাকের আলী, মেহেদী হাসান, তানজিম হাসান, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।

শ্রীলঙ্কা একাদশ: পাথুম নিসাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস (উইকেটরক্ষক), কামিল মিশারা, কুশল পেরেরা, চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), কামিন্দু মেন্ডিস, দাশুন শানাকা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, দুশমন্থ চামিরা, মাথিশা পাথিরানা, নুয়ান থুশারা।  

 

 
 

 

/এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পর্কিত
সব কিছু ভুলে ভারত-পাকিস্তানকে শুধু খেলা উপভোগের পরামর্শ ওয়াসিমের
বাংলাদেশ ম্যাচের আগে আসালাঙ্কা বলেছেন, ‘আসলে দ্বৈরথটা সমর্থকদের’
এশিয়া কাপ‘গ্রুপ অব ডেথে’ আজ বাংলাদেশের সামনে চেনা প্রতিপক্ষ 
সর্বশেষ খবর
মন্ত্রিপাড়ায় সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি: কারাগারে মার্কিন নাগরিক
মন্ত্রিপাড়ায় সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি: কারাগারে মার্কিন নাগরিক
প্রতিটা শিক্ষার্থী এই ক্যাম্পাসে স্বাধীনভাবে চলাচল করবে: জিএস মাজহারুল
প্রতিটা শিক্ষার্থী এই ক্যাম্পাসে স্বাধীনভাবে চলাচল করবে: জিএস মাজহারুল
প্রতিটা শিক্ষার্থীকে পাশে নিয়ে এগোতে চাই: নবনির্বাচিত জাকসু ভিপি
প্রতিটা শিক্ষার্থীকে পাশে নিয়ে এগোতে চাই: নবনির্বাচিত জাকসু ভিপি
ফেডারেশন কাপের ড্রয়ের দিনে পুরস্কার পেলেন আলফাজ-দিয়াবাতে
ফেডারেশন কাপের ড্রয়ের দিনে পুরস্কার পেলেন আলফাজ-দিয়াবাতে
সর্বাধিক পঠিত
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে বিদেশে ‘বিড়ম্বনা’
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
জাকসু নির্বাচনের এক কমিশনারের পদত্যাগ
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media