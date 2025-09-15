X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আবারও বেঙ্গলের সভাপতি হতে যাচ্ছেন সৌরভ গাঙ্গুলী

স্পোর্টস ডেস্ক
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৮আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৪৯
বড় ভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন সৌরভ।

ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও বিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী পশ্চিমবঙ্গের ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সিএবি) সভাপতির পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায় অন্য কোনও প্রার্থী না থাকায় ২২ সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে বড় ভাই স্নেহাশিষ গাঙ্গুলীর উত্তরসূরি হিসেবে তার সভাপতি হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত।

সিএবির বিবৃতিতে সৌরভ জানিয়েছেন, ‘সবাইকে ধন্যবাদ জানাই সমর্থনের জন্য। সিএবিতে কোনও বিরোধিতা নেই, সবাই এই সংগঠনের অংশ। আমরা একসঙ্গে কাজ করব সিএবি ও বাংলার ক্রিকেটকে এগিয়ে নিতে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইভেন্ট সামনে—ইডেন গার্ডেন্সে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ, বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগ। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।’

২০১৫ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত সিএবির সভাপতি ছিলেন সৌরভ। এরপর ২০১৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ছিলেন বিসিসিআইয়ের সভাপতি। সেই দায়িত্ব শেষ করে তিনি যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের সঙ্গে।

সাম্প্রতিক সময়ে তিনি এসএ-টোয়েন্টির দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। গত সপ্তাহে এসএ-টোয়েন্টি নিলামেও ছিলেন। এটি কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের প্রধান কোচ হিসেবে তার প্রথম অভিজ্ঞতা হলেও আইপিএলে ২০১৯ সালে দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টর ছিলেন তিনি।

 

/এফআইআর/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সম্পর্কিত
সল্ট-বাটলারের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে ইংল্যান্ডের রেকর্ড গড়া জয়
সহজ জয়ে এশিয়া কাপ শুরু আফগানিস্তানের 
রেকর্ডের পাতায় পাকিস্তান-আফগানিস্তান ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনাল
সর্বশেষ খবর
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক নতুন মামলায় গ্রেফতার
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক নতুন মামলায় গ্রেফতার
গাড়ি পোড়ানোর মামলা: ফখরুল-গয়েশ্বরসহ ৭৭ জনকে অব্যাহতি
গাড়ি পোড়ানোর মামলা: ফখরুল-গয়েশ্বরসহ ৭৭ জনকে অব্যাহতি
‘এই অর্জন আমার জন্য এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত’
‘এই অর্জন আমার জন্য এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত’
ছাদের পানি পড়া নিয়ে বিবাদে ভাই-ভাতিজাদের হাতে ব্যবসায়ী খুনের অভিযোগ
ছাদের পানি পড়া নিয়ে বিবাদে ভাই-ভাতিজাদের হাতে ব্যবসায়ী খুনের অভিযোগ
সর্বাধিক পঠিত
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
সিলেটের ডিসি সারওয়ার আলমকে শোকজ
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
‘সরকার উৎখাত মিশনে’ মার্কিন নাগরিক এনায়েত, সহযোগীদের খুঁজছেন গোয়েন্দারা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
জামায়াত আমিরের বাসায় স্কয়ারের এমডিসহ ব্যবসায়ীরা
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
উপদেষ্টার উপস্থিতিতে প্রেজেন্টেশনে শেখ মুজিব ও শেখ হাসিনার ছবি প্রদর্শন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media