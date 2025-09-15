X
সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
আগস্টের প্লেয়ার অব দ্য মান্থ সিরাজ

স্পোর্টস ডেস্ক
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২৩আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২৩
আগস্ট মাসের সেরা সিরাজ।

অভিনব স্পেলে দ্য ওভালে অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফির শেষ টেস্টে ভারতকে জিতিয়েছেন মোহাম্মদ সিরাজ। সেই পারফরম্যান্সের স্বীকৃতিও পেয়ে গেছেন তিনি। আগস্টে আইসিসির প্লেয়ার অব দ্য মান্থ পুরস্কার জিতেছেন ভারতীয় পেসার।

ওই টেস্টই ছিল তার গতমাসের একমাত্র ম্যাচ। তাতেই দুই ইনিংসে ৯ উইকেট শিকার করেন সিরাজ। গড় ২১.১১। তার বোলিংয়ে ভারত কেবল ম্যাচই জেতেনি, বরং লড়াই জমে ওঠা সিরিজও শেষ হয়েছে ২-২ সমতায়। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটসহ ম্যাচে ৪৬ ওভার বল করে জেতান ম্যাচসেরার পুরস্কারও।

মাস সেরার তালিকায় এই মাসে আরও মনোনয়ন পেয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের ম্যাট হেনরি ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেইডেন সিলস। তবে তাদের পেছনে ফেলেই মাসসেরা হন সিরাজ।

পুরো ইংল্যান্ড সিরিজে পাঁচ টেস্টই খেলেছেন তিনি। একমাত্র ভারতীয় পেসার হিসেবে সবকটিতে অংশ নিয়ে সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারিও হয়েছেন। শেষ দিন পর্যন্ত একই ধারায় বোলিং তাকে আলাদা করেছে।

মাসসেরার পুরস্কার জয়ের পর সিরাজ বলেছেন, ‘আইসিসির মাসসেরা ক্রিকেটার হওয়া বিশেষ সম্মান। অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি ছিল স্মরণীয় একটি সিরিজ। আমার খেলা সবচেয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াইগুলোর একটি।’

 

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটআইসিসি
