বাংলাদেশ যেভাবে সুপার ফোরে যেতে পারে

এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রথম ম্যাচে হংকংকে হারিয়ে বাংলাদেশ দারুণ শুরু করেছিল। তবে পরের ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে হতাশ করেছে লিটন দাসরা। তৃতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়ে আফগানিস্তানকে হারিয়ে প্রথম পর্ব পেরোনোর স্বপ্ন দেখছে সবাই। যদিও সুপার ফোরের স্বপ্ন আটকে আছে নানা সমীকরণে। এখন আগামীকাল শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচে শ্রীলঙ্কা জিতলেই সুপার ফোরে উঠবে বাংলাদেশ। তবে আফগানিস্তান জিতে গেলে আসবে নেট রান রেটের জটিল হিসাব-নিকাশ।
বাংলাদেশ তিন ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে প্রথম পর্ব শেষ করেছে। আফগানিস্তানকে ছাড়িয়ে আপাতত পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে বাংলাদেশ। দুই ম্যাচে দুটি জয় পাওয়া শ্রীলঙ্কার পয়েন্ট সমান ৪। তবে বাংলাদেশ নেট রান রেটের হিসেবে শ্রীলঙ্কার চেয়ে অনেক পিছিয়ে। শ্রীলঙ্কার নেট রাট রেট +১.৫৪৬, বাংলাদেশের -০.২৭০। আফগানিস্তানের নেট রান রেট +২.১৫০। শ্রীলঙ্কা জিতে গেলে বাংলাদেশের সুপার ফোরে ওঠতে নেট রান রেট কোনও বাধা হবে না। ম্যাচটি পরিত্যক্ত হলেও বাংলাদেশের সুপার ফোর নিশ্চিত।
আবার আফগানিস্তান জিতলেই রশিদরা বি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে উঠে যাবে সুপার ফোরে। তখন বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কাকে আলাদা করা হবে নেট রান রেটের ভিত্তিতে।
এখন পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা এই হিসাবে এগিয়ে আছে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তান আগে ব্যাট করে ২০০ রান করলে, রান তাড়ায় ১২৮ করতে পারলেই শেষ চারে যাবে শ্রীলঙ্কা। আফগানরা ১৫০ রান করলে শ্রীলঙ্কার শুধু ৮৪ করলেই হবে।
আবার শ্রীলঙ্কা আগে ব্যাট করলে বাংলাদেশকে সুপার ফোরে তুলতে আফগানিস্তানকে জিততে হবে ১১ থেকে ১২ ওভারের মধ্যে। এখন অপেক্ষা কালকের জন্য। লিটন দাসদের স্বপ্নপূরণ হয় কিনা।