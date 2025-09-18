ভারতের ‘পছন্দের রেফারি’ পাইক্রফট!

এশিয়া কাপে আরব আমিরাত-পাকিস্তান ম্যাচকে ঘিরে পুরোটা সময়ই নাটকীয় পরিস্থিতির জন্ম দেয় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। যে কারণে ম্যাচ গড়ায় এক ঘণ্টা বিলম্বে। অবশ্য পাকিস্তানে বসে এ নিয়ে বিশেষ বৈঠকেও বসেন পিসিবির বর্তমান চেয়ারম্যান মোহসিন নাকভি। তার সঙ্গে ছিলেন সাবেক প্রধান রমিজ রাজা নাজাম শেঠিও। পরে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে আইসিসি ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে ঘিরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন রমিজ রাজা। ভারতের প্রতি পক্ষপাত দেখানোর অভিযোগ তুলে তাকে ‘ভারতের পছন্দের রেফারি’ আখ্যা দেন তিনি।
দুবাইয়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে হাত মেলানো নিয়ে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল, তা নিয়েই মূলত উত্তপ্ত পরিস্থিতি। ম্যাচ শেষে ভারতীয় ক্রিকেটাররা প্রচলিত নিয়ম এড়িয়ে পাকিস্তান দলের সঙ্গে করমর্দন না করেই মাঠ ছাড়ে। জবাবে পাকিস্তান খেলোয়াড়রা ম্যাচ-পরবর্তী পুরস্কার বিতরণী মঞ্চেও অংশ নেয়নি।
পাকিস্তানের সাবেক তারকারা ভারতের সিদ্ধান্তকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। এসময় মোহাম্মদ ইউসুফ ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে উদ্দেশ্য করে অবমাননাকর মন্তব্য করে বিতর্ক আরও উসকে দেন।
এরপর রবিবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে নামার আগে পাকিস্তান দল হোটেল ছাড়তে অস্বীকৃতি জানায়। শর্ত দেয়, ম্যাচ রেফারির দায়িত্ব থেকে পাইক্রফটকে সরাতে হবে। শেষ পর্যন্ত বোর্ডের অনুমতি মেলায় এক ঘণ্টা দেরিতে মাঠে পৌঁছায় পাকিস্তান দল।
মাঠের লড়াই চলার সময় সংবাদ সম্মেলনে এসে চেয়ারম্যান মোহসিন নকভি, রমিজ রাজা ও নাজম শেঠির সঙ্গে পরামর্শের কথা জানান। সেখানে রমিজ রাজা সরাসরি পাইক্রফটকে আক্রমণ করে বলেছেন, ‘অ্যান্ডি পাইক্রফট সবসময় ভারতের ম্যাচেই থাকেন। পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যায় বিষয়টা একপেশে। নিরপেক্ষ প্ল্যাটফর্মে এমন হওয়া উচিত নয়।’
পাকিস্তান বোর্ডের অভিযোগ—পাইক্রফটই ভারতীয় অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও পাকিস্তানের সালমান আগাকে করমর্দন করতে নিষেধ করেছিলেন। পরে অবশ্য আইসিসি জানিয়েছে, বিষয়টি ‘ভুল বোঝাবুঝি’। এক বিবৃতিতে পিসিবি জানায়, পাইক্রফট ক্ষমা চেয়েছেন এবং ঘটনাকে ভুল বোঝাবুঝির ফল বলেছেন।
পিসিবি দাবি করেছিল, আইসিসি বিষয়টি তদন্তে রাজি হয়েছে। কিন্তু সর্বশেষ তথ্যে জানা গেছে, আইসিসি পাকিস্তানের দাবিকে নাকচ করেছে। পাইক্রফটকে কোনও অপরাধে দোষী মনে করছে না তারা। ঘটনাটির জন্য ভেন্যু ম্যানেজারকেই দায়ী করেছে আইসিসি।
পাইক্রফট এরই মধ্যে আবারও ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে ফিরেছেন এবং পাকিস্তান-সংযুক্ত আরব আমিরাত ম্যাচে দায়িত্ব পালন করেছেন।