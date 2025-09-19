জয়ের পরই বাবা হারানোর খবর পেলেন লঙ্কান ক্রিকেটার 

আফগানিস্তানকে বিদায় করে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে জায়গা করে নিলেও শোকের ছায়া এখন শ্রীলঙ্কান শিবিরে। শ্রীলঙ্কান স্পিনার দুনিথ ওয়েল্লালাগের বাবা সুরাঙ্গা ওয়েল্লালাগে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলম্বোয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। লঙ্কান সংবাদমাধ্যম নিউজওয়্যার জানায়, জয়ের পরপরই দুনিথকে বাবার মৃত্যুর সংবাদটি জানান শ্রীলঙ্কার টিম ম্যানেজার।
দুনিথের বাবা নিজেও এক সময় ক্রিকেটার ছিলেন। পরে পরিবর্তন করেন পেশা।
টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে আফগানিস্তান তোলে ৮ উইকেটে ১৬৯ রান। শেষ ওভারে দুনিথ ওয়েল্লালাগের বিপক্ষে টানা পাঁচটি ছক্কা হাঁকিয়ে মাত্র ১৯ বলে অর্ধশতক পূরণ করেন মোহাম্মদ নবী। ইনিংসের শেষ বলে আউট হওয়ার আগে নবী খেলেন ২২ বলে ঝোড়ো ৫৯ রানের ইনিংস।
১৭০ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কা ৮ বল ও ৬ উইকেট হাতে রেখেই জয় তুলে নেয়। এমনিতেও বল হাতে বামহাতি স্পিনার ওয়েল্লালাগের দিনটা মোটেও ভালো কাটেনি। ৪ ওভারে খরচ করেছেন ৪৯ রান, নিয়েছেন মাত্র ১ উইকেট। শেষ ওভারে ৩২ রান দিয়ে লঙ্কানদের হয়ে টি-টোয়েন্টিতে দ্বিতীয় ব্যয়বহুল ওভারের অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডও গড়েন তিনি।