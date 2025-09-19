X
শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সুপার ফোরে বাংলাদেশের খেলা কবে

স্পোর্টস ডেস্ক
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২১আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯:২১
বাংলাদেশ ক্রিকেট দল

আবুধাবির শেখ আবু জায়েদ স্টেডিয়ামে খেলছিল শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান। তবে বাংলাদেশের দৃষ্টি ছিল একটু যেন বেশি। এশিয়া কাপে সেই ম্যাচটি ছিল ভাগ্য পরীক্ষার মতোই। দুই দলের দর্শকদের পাশাপাশি বাংলাদেশও অপেক্ষায় ছিল। কারণ একটাই দুই দলের জয়-পরাজয়ের ওপর নির্ভর করেছিল লিটন দাসদের সুপার ফোরে ওঠার ভাগ্য। শেষ পর্যন্ত লঙ্কানদের কাছে আফগানদের ৬ উইকেটের হারে বাংলাদেশ শিবিরে স্বস্তি। সুপার ফোর নিশ্চিত হয়েছে লিটন-জাকেরদের।

সুপার ফোরের ম্যাচগুলো শুরু হবে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে। শেষ হবে ২৫ সেপ্টেম্বর। আর ফাইনাল ২৮ সেপ্টেম্বর।

বাংলাদেশের খেলার সূচি

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা (২০ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টা শেখ আবু জায়েদ স্টেডিয়াম, আবু ধাবি।

বাংলাদেশ-ভারত (২৪ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টা দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান (২৫ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ৮টা দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম।

/টিএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পর্কিত
জয়ের পরই বাবা হারানোর খবর পেলেন লঙ্কান ক্রিকেটার 
এশিয়া কাপআফগানদের হারিয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে সুপার ফোরে শ্রীলঙ্কা
ভারতের ‘পছন্দের রেফারি’ পাইক্রফট!
সর্বশেষ খবর
জাতিসংঘে গাজা যুদ্ধ নিয়ে ষষ্ঠবার ভেটো দিলো যুক্তরাষ্ট্র
জাতিসংঘে গাজা যুদ্ধ নিয়ে ষষ্ঠবার ভেটো দিলো যুক্তরাষ্ট্র
চামড়ায় দেওয়া লবণে রঙ মিশিয়ে বিট লবণ তৈরি, লাখ টাকা জরিমানা
চামড়ায় দেওয়া লবণে রঙ মিশিয়ে বিট লবণ তৈরি, লাখ টাকা জরিমানা
বাকৃবিতে গবেষণার জন্য আনা ১৪ ভেড়া চুরি
বাকৃবিতে গবেষণার জন্য আনা ১৪ ভেড়া চুরি
চকরিয়ায় সড়কে ডাকাতি, প্রাণ গেলো যুবকের
চকরিয়ায় সড়কে ডাকাতি, প্রাণ গেলো যুবকের
সর্বাধিক পঠিত
১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
কুড়িগ্রাম আইনজীবী সমিতির নির্বাচন১৯ পদের ১৮টিতে বিএনপি সমর্থিত ও একটিতে জামায়াত প্রার্থী জয়ী
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
সচিবালয়ে আবারও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিক্ষোভ
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
মহানবী (সা.)-কে নিয়ে কটূক্তি, মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪ মাজারে হামলা-আগুন
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
সরকারি পেনশন সুবিধায় আসছে ব্যাপক পরিবর্তন
 ‘৪ আগস্টই নতুন সরকার গঠনের প্রস্তুতিতে ড. ইউনূসের সঙ্গে কথা হয়’
 ‘৪ আগস্টই নতুন সরকার গঠনের প্রস্তুতিতে ড. ইউনূসের সঙ্গে কথা হয়’
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media