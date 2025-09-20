X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আবার সংবাদ সম্মেলন বাতিল পাকিস্তানের 

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৮আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৮
আবার সংবাদ সম্মেলন বাতিল পাকিস্তানের 

এশিয়া কাপে এক করমর্দন ইস্যুতে ম্যাচ পূর্ব সংবাদ সম্মেলন বাতিল করেছিল পাকিস্তান। সেই ধারা ধরে রাখলো সুপার ফোর পর্বেও। ভারতের বিপক্ষে সুপার ফোরের ম্যাচের আগেও সংবাদ সম্মেলন বাতিল করেছে সালমান আলীর দল। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সূচি অনুযায়ী শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টায় পাকিস্তান দলের একজন খেলোয়াড় বা কোচিং স্টাফের সংবাদ সম্মেলনে আসার কথা ছিল। একই সময়ে আইসিসি একাডেমিতে তিন ঘণ্টার অনুশীলনও নির্ধারিত ছিল। অনুশীলন হলেও সংবাদ সম্মেলন বাতিল করা হয়েছে। 

কেন হঠাৎ করে সংবাদ সম্মেলন বাতিল করা হয়েছে, সেটি এখনও পরিষ্কার নয়। তবে এ নিয়ে পরপর দুই ম্যাচে সংবাদ সম্মেলন বাতিল করেছে পাকিস্তান। আগের ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে নামার আগেও সংবাদ সম্মেলনে আসেনি তারা। তখনই চলছিল রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে ঘিরে বিতর্ক।

এদিকে, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচেও ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে থাকছেন সেই পাইক্রফটই। আগের বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছিল টসের পর সালমান আলী আগাকে করমর্দন করতে ‘না’ করাকে কেন্দ্র করে। পাইক্রফট পাকিস্তান অধিনায়ককে জানিয়েছিলেন, ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে করমর্দন হবে না। পাকিস্তান বিষয়টি আচরণবিধি লঙ্ঘন হিসেবে ধরে নিয়ে তার ‘অবিলম্বে অপসারণ’ দাবি করেছিল।

পরে অবশ্য আইসিসির মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের কোচ, অধিনায়ক, টিম ম্যানেজার ও মিডিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে বৈঠকে দুঃখ প্রকাশ করেন পাইক্রফট। সেই বৈঠকের পর ঘটনাটি অনেকটাই শান্ত হয়ে আসে। 

শনিবার সংবাদ সম্মেলন করবে না ভারতও। তবে এশিয়া কাপে একদিন বিরতির পর মাঠে নামা দলগুলোর জন্য যেমনটা নিয়ম হয়ে গেছে, তেমনই তারা আগেভাগেই এই আনুষ্ঠানিকতা সেরেছে। শুক্রবার রাতে ওমানের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে পাকিস্তান লড়াই ঘিরে মিডিয়ার সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কথা বলে রেখেছে তারা।

/এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পর্কিত
টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ
এশিয়া কাপে টানা দুই ম্যাচ, সূচি নিয়ে উদ্বিগ্ন নন টাইগারদের বোলিং কোচ 
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দারুণ লড়াই হবে: শন টেইট
সর্বশেষ খবর
ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ‘সেফ হাউজ’ বানিয়েছিল সন্ত্রাসীরা
ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ‘সেফ হাউজ’ বানিয়েছিল সন্ত্রাসীরা
টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ
টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ
সুন্দরবনে অসুস্থ হয়ে বিদেশি পর্যটকের মৃত্যু
সুন্দরবনে অসুস্থ হয়ে বিদেশি পর্যটকের মৃত্যু
১৬ বছরের দুঃশাসনের চিত্র থাকবে জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে
১৬ বছরের দুঃশাসনের চিত্র থাকবে জুলাই স্মৃতি জাদুঘরে
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: রিপোর্ট
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
পাকিস্তান-সৌদি আরব চুক্তির নেপথ্যে কি অর্থ ও অস্ত্রের বিনিময়?
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
দায়িত্বে অবহেলায় মোহাম্মদপুর থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তা প্রত্যাহার
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
এসি বিস্ফোরণ ঠেকাতে যে কাজ অবশ্য করণীয়
সারা দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা
সারা দেশে বৃষ্টির সম্ভাবনা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media