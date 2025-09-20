X
শনিবার, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৫ আশ্বিন ১৪৩২
কুশলের পর মিশারাকেও বিদায় দিলেন মেহেদী

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০৫আপডেট : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৩০
দ্বিতীয় সাফল্য এনে দেন মেহেদী।

সংক্ষিপ্ত স্কোর: শ্রীলঙ্কা ১২ ওভারে ৮৩/৩ (শানাকা ১০*, পেরেরা ১১*; নিসাঙ্কা ২২, মেন্ডিস ৩৪, মিশারা ৫)

দুই সেট ব্যাটারের বিদায়ের পর খুব বেশি স্বস্তিতে ছিলেন না কামিল মিশারা। তাকে বেশিক্ষণ টিকতেও দেননি মেহেদী। নিজের তৃতীয় ওভারের প্রথম বলেই ফিরতি ক্যাচ বানিয়ে বিদায় দেন লঙ্কান ব্যাটারকে। ১১ বল খেলা মিশারা আউট হন ৫ রানে। 

কুশল মেন্ডিসকে ফেরালেন মেহেদী

শুরু থেকে বাংলাদেশের ওপর চড়াও হয়ে খেলছিলেন লঙ্কান দুই ওপেনার পাথুম নিসাঙ্কা ও কুশল মেন্ডিস। নিসাঙ্কাকে পাওয়ার প্লেতে ফেরান তাসকিন। কিন্তু হুমকি হয়ে ছিলেন কুশল। তার ব্যাটেই ৬ ওভারে ১ উইকেটে যোগ হয় ৫৩ রান। অষ্টম ওভারে ফিরে বিপজ্জনক এই ব্যাটারকে তালুবন্দি করান মেহেদী। সুইপ করতে গিয়ে ২৫ বলে ৩৪ রানে থামেন কুশল। তাতে ছিল ১টি চার ও ৩টি ছয়ের মার।   

নিসাঙ্কাকে থামালেন তাসকিন

দুবাইয়ে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামলেও লঙ্কান দুই ওপেনার মিলে ঝড়ো সূচনা এনে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের বোলারদের ওপর চড়াও হন তারা। তাতে ৫ ওভারেই ওপেনিং জুটিতে স্কোর দাঁড়ায় ৪৪ রান। পঞ্চম ওভারে তাসকিনের প্রথম বলে নিসাঙ্কা ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। সেই নিসাঙ্কাকেই ওভারের শেষ বলে তালুবন্দি করান তাসকিন। মেরে খেলতে গিয়ে লঙ্কান ওপেনার ১৫ বলে থামেন ২২ রানে। তাতে ছিল ৩টি চার ও ১টি ছয়। 

টসের মুহূর্তের ছবি। টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ

এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরেই আবার তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল বাংলাদেশ। কারণ আফগানিস্তানের বিপক্ষে গ্রুপের শেষ ম্যাচে লঙ্কানদের জয়েই নিশ্চিত হতো টাইগারদের পরবর্তী রাউন্ড। শেষ পর্যন্ত সেটিই হয়েছে। এখন আবার সুপার ফোরেই শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি লিটন দাসের দল। 

লঙ্কানদের বিপক্ষে ৬ উইকেটে গ্রুপ পর্বে হারলেও আজ রোমাঞ্চকর ম্যাচের আশা করছেন, টাইগারদের বোলিং কোচ শন টেইট। সেই লক্ষ্যে শুরুতে টস জিতে বোলিং নিয়েছে বাংলাদেশ। 

শ্রীলঙ্কা আবার শোকাবহ আবহে ম্যাচটা খেলতে নামছে। আফগানিস্তান ম্যাচের পর বাবা মারা যাওয়ার ‍দুঃসংবাদ পান শ্রীলঙ্কান অলরাউন্ডার দুনিথ ওয়েল্লালাগে। দুনিথের বাবার মৃত্যুতে এদিন এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হয়। 

একাদশে কারা

শ্রীলঙ্কা একাদশে কোনও পরিবর্তন আনেনি। আফগানিস্তান ম্যাচের একাদশ নিয়েই খেলছে। তবে বাংলাদেশ দুটি পরিবর্তন নিয়ে খেলছে।  উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান নুরুল হাসান ও লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। একাদশে ঢুকেছেন অফ স্পিনার মেহেদী হাসান ও বাঁহাতি পেসার শরিফুল ইসলাম।

বাংলাদেশ একাদশ: তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, লিটন দাস (উইকেট রক্ষক ও অধিনায়ক), জাকের আলী, শামীম হোসেন, নাসুম আহমেদ, শরিফুল ইসলাম, মেহেদী হাসান, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান। 

শ্রীলঙ্কা একাদশ: পাথুম নিসাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস (উইকেটরক্ষক), কামিল মিশারা, কুশল পেরেরা, চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), কামিন্দু মেন্ডিস, দাসুন শানাকাম, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, দুনিথ ওয়েল্লালাগে, দুশমন্থ চামিরা ও নুয়ান থুশারা। 

/এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
