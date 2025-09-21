X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
বিসিবি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৫আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:৩৫
আগামী ৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালনা পর্ষদ নির্বাচন হবে। সেই লক্ষ্যে তফসিল ঘোষণা করেছে বিসিবি।

চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ হোসেনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করেছিল বিসিবি। রবিবার আসন্ন নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা। যেখানে ভোটার তালিকা প্রকাশ, মনোয়ন বিতরণ–জমা, যাচাই-বাছাই, চূড়ান্তকরণের সময়সূচিও উল্লেখ করা হয়েছে। 

২২ সেপ্টেম্বর – খসড়া ভোটার তালিকা
২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত – আপত্তি গ্রহণ
২৪ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা পর্যন্ত – আপত্তির উপর শুনানি
২৫ সেপ্টেম্বর বিকাল সাড়ে ৪টা ৩০ পর্যন্ত– চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ
২৬ সেপ্টেম্বর – মনোনয়নপত্র বিতরণ
২৮ সেপ্টেম্বর – মনোনয়নপত্র দাখিল
২৯ সেপ্টেম্বর – যাচাই-বাছাই ও বৈধ প্রার্থীর তালিকা
৩০ সেপ্টেম্বর – আপিল ও শুনানি
১ অক্টোবর – প্রার্থিতা প্রত্যাহার ও বৈধ প্রার্থীর চূড়ান্ত তালিকা
৬ অক্টোবর – পোস্টাল ও ই-ব্যালট বিতরণ
৬ অক্টোবর – নির্বাচন ও ফলাফল  

বিসিবির ২৫ সদস্যের পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হবে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে। বিসিবির গঠনতন্ত্রে ১৭১ জন কাউন্সিলরের ৭৬ জনই ঢাকার ক্লাব থেকে আসেন। আবার বোর্ডের ২৫ সদস্যের মধ্যে ১২ জন আসেন ক্লাব ক্রিকেট থেকে। বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পর্যায় থেকে আসেন ১০ জন। 

এবার নতুন করে বেশ কয়েকজন বিসিবির পরিচালক পদে নির্বাচন করছেন। তার মধ্যে তামিম ইকবাল এবং বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল হেভিওয়েট প্রার্থী। বিসিবির সভাপতি পদে তারাও লড়বেন বলে এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন।

বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডবিসিবি নির্বাচন ২০২৫
