X
বৃহস্পতিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১০ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

এখনও ফাইনাল খেলা সম্ভব: জাকের আলী

স্পোর্টস ডেস্ক
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:০১আপডেট : ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০:২৯
জাকের আলী।

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে বাংলাদেশ ভারতের বিপক্ষে লড়াইয়ের আভাস দিলেও শেষ পর্যন্ত বড় ব্যবধানে হেরেছে। ৪১ রানের পরাজয়ে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে তাদের ম্যাচটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অলিখিত সেমিফাইনাল। ফাইনালে যেতে হলে জাকের আলীর দলকে যে করেই হোক জিততেই হবে। 

পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটা শুরু হবে দুবাইয়ে রাত সাড়ে ৮টায়। যে দল জিতবে, তারাই খেলবে ভারতের বিপক্ষে ফাইনাল। ম্যাচ শেষে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জাকের আলীকে অবশ্য আত্মবিশ্বাসী দেখা গেলো। ম্যাচের পর বলেছেন, ‘আমাদের মনে রাখতে হবে, বৃহস্পতিবার জিতে এখনও ফাইনাল খেলা সম্ভব। কোন কম্বিনেশনে নামবো, সেটা দেখা যাবে, তবে আমরা সেরা খেলাটাই দেওয়ার চেষ্টা করব।’

লিটন ইনজুরি পাওয়ায় অধিনায়কত্বের ভারটা পড়ে জাকের আলীর কাঁধে। সেটা অনেকের কাছে অবাক করার মতো হলেও জাকের আলী বলেন,‘অধিনায়কত্বটা অবাক করা হলেও আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের বোলাররা দারুণ করেছে, বিশেষ করে প্রথম দশ ওভারের পর যেভাবে মানিয়ে নিয়েছে, সেটা প্রশংসার যোগ্য। এই ম্যাচ থেকে শেখার অনেক কিছু আছে। আগামীকাল (আজ) আরেকটা সুযোগ আছে আমাদের।’

ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামেননি শেখ মেহেদী। তার জায়গায় সুযোগ পান রিশাদ হোসেন। বেঞ্চে বসে ছিলেন তাসকিন আহমেদ, তবে পাকিস্তানের বিপক্ষে তাকে একাদশে দেখা যেতে পারে। 

 

/এফআইআর/
বিষয়:
এশিয়া কাপ ২০২৫
সম্পর্কিত
স্যামসনের আগে অক্ষর?  বুঝতে পারছি না: বরুন অ্যারন
আজ পাকিস্তানের বিপক্ষেও অনিশ্চিত লিটন!
‘টাইগার কারা?’ বাংলাদেশ ম্যাচের আগে প্রশ্ন শাহীন আফ্রিদির! 
সর্বশেষ খবর
মেসির জোড়া গোল, প্লে-অফে মায়ামি 
মেসির জোড়া গোল, প্লে-অফে মায়ামি 
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা ‘নিখোঁজ’, হাসনাত আবদুল্লাহর ক্ষোভ
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা ‘নিখোঁজ’, হাসনাত আবদুল্লাহর ক্ষোভ
খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ চলছে
খাগড়াছড়িতে স্কুলছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ চলছে
চাঁদপুর-চট্টগ্রাম রুটে নতুন ট্রেন চেয়ে মন্ত্রণালয়ে ডিসির চিঠি
চাঁদপুর-চট্টগ্রাম রুটে নতুন ট্রেন চেয়ে মন্ত্রণালয়ে ডিসির চিঠি
সর্বাধিক পঠিত
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
‘নিউ ইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে দিয়েছে’
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
বিয়ের পিঁড়িতে ১৬বারের দ্রুততম মানবী 
বিয়ের পিঁড়িতে ১৬বারের দ্রুততম মানবী 
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক মিনিটের মিছিল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media