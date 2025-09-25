এখনও ফাইনাল খেলা সম্ভব: জাকের আলী

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে বাংলাদেশ ভারতের বিপক্ষে লড়াইয়ের আভাস দিলেও শেষ পর্যন্ত বড় ব্যবধানে হেরেছে। ৪১ রানের পরাজয়ে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে তাদের ম্যাচটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অলিখিত সেমিফাইনাল। ফাইনালে যেতে হলে জাকের আলীর দলকে যে করেই হোক জিততেই হবে।
পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটা শুরু হবে দুবাইয়ে রাত সাড়ে ৮টায়। যে দল জিতবে, তারাই খেলবে ভারতের বিপক্ষে ফাইনাল। ম্যাচ শেষে ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জাকের আলীকে অবশ্য আত্মবিশ্বাসী দেখা গেলো। ম্যাচের পর বলেছেন, ‘আমাদের মনে রাখতে হবে, বৃহস্পতিবার জিতে এখনও ফাইনাল খেলা সম্ভব। কোন কম্বিনেশনে নামবো, সেটা দেখা যাবে, তবে আমরা সেরা খেলাটাই দেওয়ার চেষ্টা করব।’
লিটন ইনজুরি পাওয়ায় অধিনায়কত্বের ভারটা পড়ে জাকের আলীর কাঁধে। সেটা অনেকের কাছে অবাক করার মতো হলেও জাকের আলী বলেন,‘অধিনায়কত্বটা অবাক করা হলেও আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের বোলাররা দারুণ করেছে, বিশেষ করে প্রথম দশ ওভারের পর যেভাবে মানিয়ে নিয়েছে, সেটা প্রশংসার যোগ্য। এই ম্যাচ থেকে শেখার অনেক কিছু আছে। আগামীকাল (আজ) আরেকটা সুযোগ আছে আমাদের।’
ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামেননি শেখ মেহেদী। তার জায়গায় সুযোগ পান রিশাদ হোসেন। বেঞ্চে বসে ছিলেন তাসকিন আহমেদ, তবে পাকিস্তানের বিপক্ষে তাকে একাদশে দেখা যেতে পারে।