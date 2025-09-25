রিশাদের আঘাতে ৩৩ রানে ৪ উইকেট নেই পাকিস্তানের

সংক্ষিপ্ত স্কোর: ৮.১ ওভারে ৩৩/৪ (*, সালমান ১৩*; ফারহান ৪, সাইম ০, ফখর ১৩, হুসেইন ৩)
পাওয়ার প্লের পর রিশাদের আঘাতে ফিরলেন ফখর
শুরুতেই পাকিস্তানকে বিপদে ফেলে বাংলাদেশ। দুই ওভারে তুলে নেয় দুই উইকেট। তাতে চাপে পড়ায় পাওয়ার প্লেতে রানের গতিও যায় কমে। ৬ ওভারে তুলতে পারে ২৭ রান। ফখর জামান ও অধিনায়ক সালমান আলী মিলে ২৪ রান যোগ করলেও সপ্তম ওভারে রিশাদ এসে ফখরকে (১৩) রিশাদের তালুবন্দি করিয়েছেন। তাতে ২৯ রানে পড়ে তৃতীয় উইকেট।
দ্বিতীয় ওভারে মেহেদীর শিকার সাইম
পাকিস্তানকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে শুরুতেই তাদের বিপদে ফেলেছে বাংলাদেশ। পর পর দুই ওভারে তুলে নিয়েছেন দুই উইকেট। তাসকিনের পর দ্বিতীয় ওভারে আঘাত হানেন মেহেদী হাসান। নতুন ব্যাটার সাইম আইয়ুবকে বিদায় দেন রানের খাতা খুলবার আগেই। রিশাদকে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন সাইম।
শুরুতেই তাসকিনের আঘাত
তাসকিনের প্রথম ওভারে তৃতীয় বলে বাউন্ডারি মেরে রানের খাতা খুলেছিলেন শাহেবজাদা ফারহান। পরের বলেই আবার মেরে খেলতে গিয়ে রিশাদের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন পাকিস্তানি ওপেনার। এই উইকেট শিকার করে টি-টোয়েন্টিতে শততম উইকেটের মালিক হন তাসকিন।
টস জিতেছে বাংলাদেশ, আজও নেই লিটন
এশিয়া কাপে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচটা কার্যত অঘোষিত সেমিফাইনাল। যে জিতবে তারাই কাটবে ফাইনালের টিকিট। শুরুতে টস ভাগ্যও বাংলাদেশের সহায় হয়েছে। শুরুতে টস জিতে বোলিং নিয়েছে বাংলাদেশ।
আজকেও নিয়মিত অধিনায়ক লিটন দাস অনুপস্থিত। পুরোপুরি ফিট হননি বলেই একাদশে জায়গা হয়নি তার। আজও ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক জাকের আলী। পাকিস্তান অধিনায়ক বলেছেন, তিনি অবশ্য শুরুতে ব্যাটিং নিতেন।
একাদশে কারা
একাদশে আজকেও পরিবর্তন এনেছে বাংলাদেশ। বাদ পড়েছেন গতকাল খেলা সাইফউদ্দিন, নাসুম আহমেদ ও তানজিদ হাসান। ফিরেছেন শেখ মেহেদী, তাসকিন আহমেদ ও নুরুল হাসান সোহান।
বাংলাদেশ একাদশ: সাইফ হাসান, পারভেজ হোসেন, তাওহীদ হৃদয়, জাকের আলী (অধিনায়ক), শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, রিশাদ হোসেন, শেখ মেহেদী হাসান, তানজিম হাসান, তাসকিন আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।
পাকিস্তান একাদশ: শাহেবজাদা ফারহান, ফখর জামান, সাইম আইয়ুব, সালমান আগা (অধিনায়ক), হুসেইন তালাত, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটরক্ষক), মোহাম্মদ নওয়াজ, ফাহিম আশরাফ, শাহীন আফ্রিদি, হারিস রউফ, আবরার আহমেদ।