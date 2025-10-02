X
বৃহস্পতিবার, ০২ অক্টোবর ২০২৫
১৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

৩৩ রানের জুটি ভেঙেছেন রিশাদ

স্পোর্টস ডেস্ক
০২ অক্টোবর ২০২৫, ২০:৩২আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ২১:৩৮
৩৩ রানের জুটি ভেঙেছেন রিশাদ

সংক্ষিপ্ত স্কোর: আফগানিস্তান ১৩ ওভারে ৭৬/৫ (গুরবাজ ৩০*, নবী ১*; ইব্রাহিম ১৫, অটল ১০, রাসুলি ০, ইশাক ১, ওমরজাই ১৮)

৪০ রানে ৪ উইকেট হারানোর পর আফগানদের ব্যাটিংকে গতিময় করার চেষ্টা করেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও আজমতউল্লাহ ওমরজাই। পঞ্চম উইকেটে ৩৩ রান যোগ করেন তারা। দলের ৭৩ রানে ওমরজাইকে তালুবন্দি করিয়ে এই জুটি ভেঙেছেন রিশাদ হোসেন। ওমরজাই ১৮ বলে করেছেন ১৮ রান।  

রিশাদের আঘাতে পড়লো চতুর্থ উইকেট

আফগানদের শুরুতেই চেপে ধরা বাংলাদেশের চতুর্থ উইকেট পেতেও সময় লাগেনি। পাওয়ার প্লের পরের ওভারে আক্রমণে এসেই উইকেট তুলে নিয়েছেন রিশাদ হোসেন। তার ঘূর্ণিতে ১ রানে ক্যাচ দেন নতুন ব্যাটার মোহাম্মদ ইশাক। 

পাওয়ার প্লেতেই আফগানদের তিন উইকেট তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ

পাওয়ার প্লেতেই আফগানদের চেপে ধরেছে বাংলাদেশ। দুই ওপেনারকে দুই ওভারে ফেরানোর পর ষষ্ঠ ওভারে নতুন ব্যাটার রাসুলিকেও রানআউটে ফিরিয়েছে তারা। তাতে ৩১ রানে তৃতীয় উইকেটের পতনে চাপে পড়েছে আফগান দল। পাওয়ার প্লের ৬ ওভারে আফগান দল ৩ উইকেট হারিয়ে তুলতে পেরেছে ৩৩ রান।   

তানজিমের আঘাতে ফিরলেন অটল

নাসুমের আঘাতের পরের ওভারে টিকতে পারেননি আরেক ওপেনার সেদিকুল্লাহ অটলও। ১০ রানে তানজিম হাসান সাকিবের বলে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন তিনি। তাতে পাওয়ার প্লেতেই ৩১ রানে পড়ে দ্বিতীয় উইকেট।  

নাসুমের ঘূর্ণিতে বোল্ড ইব্রাহিম

টস জিতে ব্যাটিং নিয়ে আগ্রাসী ব্যাটিং করছিলেন দুই ওপেনার ইব্রাহিম জাদরান ও সেদিকুল্লাহ অটল। চতুর্থ ওভারে ২৫ রানের শুরুর জুটি ভাঙেন নাসুম আহমেদ। তার দারুণ ঘূর্ণিতে ১৫ রানে বোল্ড হন ইব্রাহিম। তার ১০ বলের ইনিংসে ছিল ৩টি চার। 

টস হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

শারজায় প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টস হেরে ফিল্ডিয়ে বাংলাদেশ। শুরুতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান।  

একাদশে কারা 
বাংলাদেশ একাদশ: জাকের আলী (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, নুরুল হাসান, শামীম হোসেন, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ ও তানজিম হাসান সাকিব।

আফগানিস্তান একাদশ: রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ অটল, দারউইশ রাসুলি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, রশিদ খান (অধিনায়ক), মোহাম্মদ নবী, শরফুদ্দিন আশরাফ, নূর আহমেদ, মোহাম্মদ ইশাক ও ফরিদ আহমেদ। 

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ
সম্পর্কিত
এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল তকমা নিয়ে রশিদ, ‘এটা মিডিয়ার তৈরি’
আজ শুরু বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ
আফগানিস্তানের বিপক্ষে নেই লিটন, ফিরেছেন সৌম্য
সর্বশেষ খবর
মণ্ডপের তার সরাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু
মণ্ডপের তার সরাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে শ্রমিকের মৃত্যু
এনসিপিকে শাপলা দিলে মামলা করবেন না মান্না, অন্য কাউকে দেওয়ায় আপত্তি
এনসিপিকে শাপলা দিলে মামলা করবেন না মান্না, অন্য কাউকে দেওয়ায় আপত্তি
পাকিস্তানকে সহজে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু বাংলাদেশের 
পাকিস্তানকে সহজে হারিয়ে বিশ্বকাপ শুরু বাংলাদেশের 
এশিয়া-প্যাসিফিক ফোরাম জলবায়ুতে অর্থায়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা দিতে হবে: পরিবেশ উপদেষ্টা
এশিয়া-প্যাসিফিক ফোরাম জলবায়ুতে অর্থায়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা দিতে হবে: পরিবেশ উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
সবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনসবকিছু বললে অনেকের প্যান্ট খুলে যাওয়ার পরিস্থিতি হতে পারে: ইশরাক
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
জানুয়ারিতেই চালু হতে পারে নতুন পে স্কেল
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
ইসলামী ব্যাংকের চাকরি হারালেন আরও ২০০ জন
নেই ভিসা-পাসপোর্ট, শূন্যরেখায় বাবা-মেয়ের শেষ দেখা
নেই ভিসা-পাসপোর্ট, শূন্যরেখায় বাবা-মেয়ের শেষ দেখা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media