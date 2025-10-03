X
শুক্রবার, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
১৮ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে শুরুতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ

স্পোর্টস ডেস্ক
০৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:১১আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০:২৬
টসের মুহূর্তের ছবি।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে টস জিতেছে বাংলাদেশ। শুরুতে অবশ্য বোলিং নিয়েছে তারা। 

শারজায় আজ জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিশ্চিত করবে জাকের আলীর দল। প্রথম ম্যাচটা তারা জিতেছে ৪ উইকেটে। তাতে করে দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ে এখন সমতা নিয়ে এসেছে টাইগাররা। ১৪ টি-টোয়েন্টিতে দুটি দলেরই জয় এখন ৭টি করে। 

একাদশে কারা 

বাংলাদেশ উইনিং কম্বিনেশন ধরে রাখেনি। গতকালকের ম্যাচ থেকে দুটি পরিবর্তন এনেছে। তাসকিন আহমেদ ও তানজিম হাসানকে বাদ দিয়ে একাদশে এসেছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও শরিফুল ইসলাম। আফগানদের দলে পরিবর্তন এসেছে ৩টি। অভিষেক হচ্ছে ওয়াফিউল্লাহ তারাখিলের। তার সঙ্গে এসেছেন আব্দুল্লাহ আহমদজাই ও মুজিব উর রহমান। বাদ পড়েছেন মোহাম্মদ ইশাক, ফরিদ আহমেদ ও শরফুদ্দিন আশরাফ।

বাংলাদেশ একাদশ: জাকের আলী (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, নুরুল হাসান, শামীম হোসেন, সাইফউদ্দিন, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ ও শরিফুল ইসলাম।

আফগানিস্তান একাদশ: রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ অটল, দারউইশ রাসুলি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, রশিদ খান (অধিনায়ক), মোহাম্মদ নবী, ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল, মুজিব উর রহমান, আব্দুল্লাহ আহমদজাই ও নূর আহমেদ। 

 

/এফআইআর/
বিষয়:
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সিরিজ
সম্পর্কিত
শেষ পর্যন্ত ৪ উইকেটে জিতলো বাংলাদেশ
এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা দল তকমা নিয়ে রশিদ, ‘এটা মিডিয়ার তৈরি’
আজ শুরু বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ
সর্বশেষ খবর
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
জুরেল-জাদেজার সেঞ্চুরিতে আহমেদাবাদ টেস্টে চালকের আসনে ভারত
জুরেল-জাদেজার সেঞ্চুরিতে আহমেদাবাদ টেস্টে চালকের আসনে ভারত
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি ভারতীয় সেনাপ্রধানের
পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি ভারতীয় সেনাপ্রধানের
সর্বাধিক পঠিত
ক্যাডার পদ হারানোর আতঙ্ক, হতে চান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিক্যাডার পদ হারানোর আতঙ্ক, হতে চান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক
ক্ষমতায় যাওয়ার তোড়জোড় জামায়াতের, ভোটের পরিসংখ্যান কী বলছে?
ক্ষমতায় যাওয়ার তোড়জোড় জামায়াতের, ভোটের পরিসংখ্যান কী বলছে?
গ্রেটা থানবার্গসহ গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সব নৌযান আটক, বিশ্বজুড়ে নিন্দা
গ্রেটা থানবার্গসহ গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সব নৌযান আটক, বিশ্বজুড়ে নিন্দা
এক হাজার টাকার জন্য খুলে নেওয়া হলো বৃদ্ধের ঘরের টিন
এক হাজার টাকার জন্য খুলে নেওয়া হলো বৃদ্ধের ঘরের টিন
এনসিপিকে শাপলা দিলে মামলা করবেন না মান্না, অন্য কাউকে দেওয়ায় আপত্তি
এনসিপিকে শাপলা দিলে মামলা করবেন না মান্না, অন্য কাউকে দেওয়ায় আপত্তি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media