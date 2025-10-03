সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে শুরুতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ

আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে টস হারলেও দ্বিতীয় ম্যাচে টস জিতেছে বাংলাদেশ। শুরুতে অবশ্য বোলিং নিয়েছে তারা।
শারজায় আজ জিতলেই এক ম্যাচ হাতে রেখে সিরিজ নিশ্চিত করবে জাকের আলীর দল। প্রথম ম্যাচটা তারা জিতেছে ৪ উইকেটে। তাতে করে দুই দলের মুখোমুখি লড়াইয়ে এখন সমতা নিয়ে এসেছে টাইগাররা। ১৪ টি-টোয়েন্টিতে দুটি দলেরই জয় এখন ৭টি করে।
একাদশে কারা
বাংলাদেশ উইনিং কম্বিনেশন ধরে রাখেনি। গতকালকের ম্যাচ থেকে দুটি পরিবর্তন এনেছে। তাসকিন আহমেদ ও তানজিম হাসানকে বাদ দিয়ে একাদশে এসেছেন মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও শরিফুল ইসলাম। আফগানদের দলে পরিবর্তন এসেছে ৩টি। অভিষেক হচ্ছে ওয়াফিউল্লাহ তারাখিলের। তার সঙ্গে এসেছেন আব্দুল্লাহ আহমদজাই ও মুজিব উর রহমান। বাদ পড়েছেন মোহাম্মদ ইশাক, ফরিদ আহমেদ ও শরফুদ্দিন আশরাফ।
বাংলাদেশ একাদশ: জাকের আলী (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, নুরুল হাসান, শামীম হোসেন, সাইফউদ্দিন, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ ও শরিফুল ইসলাম।
আফগানিস্তান একাদশ: রহমানউল্লাহ গুরবাজ, ইব্রাহিম জাদরান, সেদিকুল্লাহ অটল, দারউইশ রাসুলি, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, রশিদ খান (অধিনায়ক), মোহাম্মদ নবী, ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল, মুজিব উর রহমান, আব্দুল্লাহ আহমদজাই ও নূর আহমেদ।