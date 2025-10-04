X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বিসিবি নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা এবার আরও এক প্রার্থীর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৪৯আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৪৯
লুৎফর রহমান বাদল

আগের দিন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে (বিসিবি) এসে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নির্বাচন নিয়ে ইতিবাচক কথা বলেছিলেন লুৎফর রহমান বাদল। কিন্তু তার কয়েক ঘণ্টা পরই  নির্বাচন থেকে ইউটার্ন নিলেন এই কর্মকর্তা। 

শুক্রবার (৪ অক্টোবর) মধ্যরাতে তার পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হলো, নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জ ক্লাবের চেয়ারম্যান।

যদিও মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ সময় পেরিয়ে গেছে গত বুধবার দুপুরেই। এখন কাগজে-কলমে তাই নামটি থাকবেই। তবে নির্বাচনে তার অংশগ্রহণ থাকছে না।

বাদল চিঠিতে বলেছেন, ‘আমি লুৎফর রহমান বাদল, লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জের চেয়ারম‍্যান, আসন্ন বিসিবি নির্বাচন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলাম। এখানে কারও দিকে আঙুল তুলছি না। তবে অদূর ভবিষ্যতে পরিস্থিতি কখনও অনুকূলে থাকলে সবাইকে জানাবো, কেন এবং কী কারণে এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ‍্য হলাম।’

এরপর যোগ করেন, ‘কাঁদা ছোড়ার দিকে আমি যেতে চাই না। যারা এই নির্বাচনে জয়ী হয়ে পরিচালক হচ্ছেন, তাদের প্রতি শুভকামনা। তবে আমি দ্ব‍্যর্থহীনভাবে বলতে চাই, একাধিক প‍্যানেলে নির্বাচনটা হলে সেটা মাইলফলক হয়ে থাকতো। যারা পুরো সময় আমার পাশে ছিলেন, তাদের ধন‍্যবাদ।’ 

লুৎফর রহমান বাদল সরে দাঁড়ানোয় ক্যাটাগরি-২ বা ক্লাব প্রতিনিধি হিসেবে ১২টি পরিচালক পদে লড়াইয়ে থাকলেন আর ১৫ প্রার্থী। 

/টিএ/এমকেএইচ/
বিষয়:
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডবিসিবি নির্বাচন ২০২৫
সম্পর্কিত
তামিমের জন্য আফসোস, আজও সংবাদ সম্মেলন সংগঠক ও কাউন্সিলরদের
ক্রীড়া উপদেষ্টার কাছে রফিকুল ইসলাম বাবুর ৩ দাবি
কেউ একজন ফোনে বিরাট কোহলির কাছে অভিযোগ দিয়েছে: ক্রীড়া উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
সুষ্ঠু নির্বাচনকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে জনগণ বিভ্রান্ত হবে না: রিজভী
সুষ্ঠু নির্বাচনকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে জনগণ বিভ্রান্ত হবে না: রিজভী
সাবেক রাষ্ট্রপতি বি. চৌধুরীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী রবিবার
সাবেক রাষ্ট্রপতি বি. চৌধুরীর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী রবিবার
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
হালট্রিপ কেলেঙ্কারির অন্যতম হোতা তাজবীর হাসান গ্রেফতার
মা ইলিশ রক্ষায় ড্রোন দিয়ে নদীতে নজরদারি
মা ইলিশ রক্ষায় ড্রোন দিয়ে নদীতে নজরদারি
সর্বাধিক পঠিত
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
তারেক-রুমিনকে নিয়ে ফেসবুকে ‘ব্যঙ্গ’, বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে আহত ১৫
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
রোমাঞ্চকর ম্যাচ জিতে সিরিজ নিশ্চিত করলো বাংলাদেশ
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় তিন জনের মরদেহ উদ্ধার
পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি ভারতীয় সেনাপ্রধানের
পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়ার হুমকি ভারতীয় সেনাপ্রধানের
রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সময় অসুস্থ হয়ে ছাত্রদল নেতার মৃত্যু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media