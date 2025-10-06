X
০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
পরপারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিশ্বকাপজয়ী অলরাউন্ডার

স্পোর্টস ডেস্ক
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৩আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:২৩
১৯৭৫ সালের বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন বার্নার্ড জুলিয়ান।

পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক অলরাউন্ডার বার্নার্ড জুলিয়ান। ৭৫ বছর বয়সে শনিবার উত্তর ত্রিনিদাদের ভালসেইন শহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। 

জুলিয়ান ১৯৭৫ সালের বিশ্বকাপজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সদস্য ছিলেন। খেলেছেন ২৪টি টেস্ট ও ১২টি ওয়ানডে ম্যাচ।

প্রথম ওয়ানডে বিশ্বকাপে অর্থাৎ আজ থেকে ৫০ বছর আগে গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২০ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পান ২৭ রানে ৪ উইকেট এবং ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৩৭ বলে খেলেন ২৬ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস। টুর্নামেন্টজুড়ে তার পারফরম্যান্স এক তুখোড় অলরাউন্ডার হিসেবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে। বামহাতি মিডিয়াম পেস, আক্রমণাত্মক ব্যাটিং ও প্রাণবন্ত ফিল্ডিংয়ের জন্য পরিচিত ছিলেন তিনি।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড তাকে স্মরণ করে বলেছেন, ‘সে সবসময় শতভাগের বেশি দিত। কখনও দায়িত্ব এড়িয়ে যেত না। ব্যাট বা বল—সব সময় নির্ভর করা যেত তার ওপর। প্রতিবারই নিজেকে উজাড় করে দিত। অসাধারণ এক ক্রিকেটার ছিল সে।’ 

১৯৭৩ সালে লর্ডস টেস্টে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি (১২১ রান) করে ম্যাচ জেতান জুলিয়ান। পরের বছর একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে পান পাঁচ উইকেট।

জুলিয়ান ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের কাউন্টি দল কেন্টের হয়েও খেলেছিলেন। তার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার থেমে যায় ১৯৮২-৮৩ সালে। কারণ বর্ণবাদের সময় দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যাওয়া বিদ্রোহী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তিনি।

 

/এফআইআর/
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
ইসলামী ব্যাংকে অবৈধ নিয়োগপ্রাপ্তদের অপসারণে আল্টিমেটাম ও মানববন্ধন
শেখ হাসিনাকে ফেরতের অনুরোধ যাচাই করছে ভারত: বিক্রম মিশ্রি
মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র জমা দিলেন হাইকমিশনার নাজমুল ইসলাম
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
রাজধানীতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যসহ ৮ নেতাকর্মী গ্রেফতার
