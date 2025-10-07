X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
নারী বিশ্বকাপ 

স্বাভাবিক খেলা খেলতে চায় বাংলাদেশ, ইংল্যান্ডের লক্ষ্য মারুফাকে সামলানো

স্পোর্টস ডেস্ক
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩৯আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২:৩৯
সতীর্থের সঙ্গে উদযাপনে মারুফা।

পাকিস্তানের বিপক্ষে দুর্দান্ত এক জয়ে নারীদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু করেছে বাংলাদেশ। যার নেপথ্যে ছিলেন বাংলাদেশের পেসার মারুফা আক্তার। বিশ্ব মঞ্চে অসাধারণ বোলিংয়ে নিজের উপস্থিতির জানান দিয়েছেন। বাংলাদেশের সামনে আজ মঙ্গলবার প্রতিপক্ষ শক্তিশালী ইংল্যান্ড। খেলা শুরু হবে বিকাল সাড়ে ৩টায়। ম্যাচ দেখাবে স্টার স্পোর্টস-১।

অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি জানিয়েছেন, গুয়াহাটিতে শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ হলেও নিজেদের স্বাভাবিক খেলাতেই মনোযোগী থাকতে চান তারা। ভারতের কন্ডিশন শ্রীলঙ্কার কলম্বোর চেয়ে আলাদা হলেও পাকিস্তান ম্যাচের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চান জ্যোতি। তার ভাষায়, ‘প্রথম ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভালো শুরু মানসিকভাবে দলকে এগিয়ে রাখে। সাধারণত এমন টুর্নামেন্টে স্পিনাররা আধিপত্য দেখায়, কিন্তু মারুফা আমাদের দুর্দান্ত শুরু এনে দিয়েছিল। পরে স্পিনাররা মিলে তুলে নেয় আট উইকেট। সব মিলে বোলিং বিভাগ এখন ভালো ছন্দে আছে।’

ব্যাটিং প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, ‘পাকিস্তানের বিপক্ষে আমাদের ব্যাটাররা আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছে। সেই ইতিবাচক মানসিকতাই আমরা পরের ম্যাচে নিতে চাই।’

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কৌশলগত পরিবর্তনের ইঙ্গিতও দিয়েছেন জ্যোতি, ‘আমরা আমাদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে চাই। তবে ইংল্যান্ডে অনেক ডানহাতি ব্যাটার থাকায় কিছু পরিবর্তন আনতে হতে পারে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত স্পিনার বা পেসার নিতে পারি—পরিস্থিতি অনুযায়ী ফারিহা তৃষ্ণাকে বিবেচনায় রাখা হবে।’

অন্যদিকে ইংল্যান্ডের অলরাউন্ডার চার্লি ডিন জানিয়েছেন, মারুফার সুইং সামলানোর পরিকল্পনা নিয়েই নামবে তার দল, ‘আমাদের লক্ষ্য থাকবে মারুফার সুইং করা বল শুরুতেই সামাল দেওয়া। তারপর স্পিন মোকাবিলা করে দীর্ঘ ইনিংস গড়া—এভাবেই ম্যাচটা এগিয়ে নিতে চাই।’ 

নারী ক্রিকেট দল
হজে অংশ নিতে আরও ৪৮ এজেন্সিকে অনুমতি
দেশে ফিরে যা বললেন এনবিআরের আলোচিত কর্মকর্তা বেলাল চৌধুরী
গাজায় গণহত্যা চলছে : ইসরায়েল থেকে বহিষ্কার হয়ে গ্রেটা থুনবার্গের দাবি
মানবতাবিরোধী অপরাধ: আওয়ামী লীগের বিচারে তদন্ত শুরু
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
কার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
চীনের ২০টি ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কিনতে চায় বাংলাদেশ, খরচ ২.২ বিলিয়ন ডলার
