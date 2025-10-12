X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বাবরের মাইলফলকের দিনটা পাকিস্তানের

স্পোর্টস ডেস্ক
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৮আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৫৮
মাইলফলক স্পর্শ করেছেন বাবর আজম।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের প্রথম দিন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে (ডব্লিউটিসি) বড় এক মাইলফলক ছুঁয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বাবর আজম। 

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে ৩ হাজার রান পার করেছেন তিনি। প্রথম পাকিস্তানি এবং সামগ্রিকভাবে অষ্টম ক্রিকেটার হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন বাবর।

৩৭তম টেস্টে এসে বাবর এই মাইলফলক স্পর্শ করেন। ইতোমধ্যেই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে আছে তার ১৮টি হাফসেঞ্চুরি ও ৮টি সেঞ্চুরি।

৩ হাজারের বেশি রান করা ক্রিকেটারদের তালিকায় বাবরের সঙ্গে আছেন তিন ইংলিশ ব্যাটার—জ্যাক ক্রলি (৩ হাজার ৪১), বেন স্টোকস (৩ হাজার ৬১৬) ও জো রুট (৬ হাজার ৮০)। এর মধ্যে রুটের দখলেই রয়েছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের রেকর্ড।

বাবরের মাইফলকের দিনে গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিন শেষে ভালো অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান। প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটে ৩১৩ রান তুলেছে। দিন শেষে উইকেটরক্ষক ব্যাটার মোহাম্মদ রিজওয়ান ৬২ রানে অপরাজিত আছেন, তার সঙ্গে ৫২ রানে অপরাজিত সালমান আলী আগা।

শুরুতে টস জিতে ব্যাট করতে নামে পাকিস্তান। ২ রানেই হারায় প্রথম উইকেট। শুররু সেই ধাক্কা দারুণ জুটিতে কাটিয়ে ওঠেছিলেন অধিনায়ক শান মাসুদ ও ওপেনার ইমাম উল হক। ১৬১ রান যোগ করেন তারা। কিন্তু এক পর্যায়ে মিডল অর্ডারে ধস নামলে স্কোর ১ উইকেটে ১৬৩ রান থেকে হঠাৎই ১৯৯ রানের মধ্যে পড়ে ৫ উইকেট! শেষ পর্যন্ত রিজওয়ান ও সালমানের অবিচ্ছিন্ন ১১৪ রানের জুটি দলকে আবার ম্যাচে ফেরায়। শুরুতে দারুণ খেলতে থাকা ইমাম সেঞ্চুরি বঞ্চিত হয়ে ৯৩ রানে ফিরেছেন। মাসুদ বিদায় নেন ৭৬ রানে। 

১০১ রানে দুটি উইকেট নেন সেনুরান মুথুসামি। একটি করে নেন কাগিসো রাবাদা, প্রেনেলান সুব্রায়েন ও সিমোন হার্মার। 

 

/এফআইআর/
বিষয়:
পাকিস্তান ক্রিকেট
সম্পর্কিত
নতুন রূপে পুরনো লড়াই, এশিয়া কাপে আজ ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ
নেওয়াজকে বিশ্ব সেরা স্পিনার বললেন হেসন
আমিরাতকে হারিয়ে আফগানদের নিয়ে ফাইনালে উঠলো পাকিস্তান 
সর্বশেষ খবর
চাকসু নির্বাচনে লড়ছেন স্বর্ণজয়ী সাঁতারু ও চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলেট
চাকসু নির্বাচনে লড়ছেন স্বর্ণজয়ী সাঁতারু ও চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলেট
মা রান্না করছিলেন, পানিতে ডুবে মরলো একমাত্র সন্তান
মা রান্না করছিলেন, পানিতে ডুবে মরলো একমাত্র সন্তান
ঢাকা কলেজের ঐহিত্য রক্ষায় ১০ দফা
ঢাকা কলেজের ঐহিত্য রক্ষায় ১০ দফা
স্বপ্নসারথি কন্যা শিশুরা…
স্বপ্নসারথি কন্যা শিশুরা…
সর্বাধিক পঠিত
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
বক্তব্যের সময় বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় নেসকো কর্মকর্তাদের ‘কলিজা ছেঁড়ার’ হুমকি সারজিসের
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media