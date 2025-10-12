বাবরের মাইলফলকের দিনটা পাকিস্তানের

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের প্রথম দিন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে (ডব্লিউটিসি) বড় এক মাইলফলক ছুঁয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক বাবর আজম।
বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে ৩ হাজার রান পার করেছেন তিনি। প্রথম পাকিস্তানি এবং সামগ্রিকভাবে অষ্টম ক্রিকেটার হিসেবে এই কৃতিত্ব অর্জন করেছেন বাবর।
৩৭তম টেস্টে এসে বাবর এই মাইলফলক স্পর্শ করেন। ইতোমধ্যেই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে আছে তার ১৮টি হাফসেঞ্চুরি ও ৮টি সেঞ্চুরি।
৩ হাজারের বেশি রান করা ক্রিকেটারদের তালিকায় বাবরের সঙ্গে আছেন তিন ইংলিশ ব্যাটার—জ্যাক ক্রলি (৩ হাজার ৪১), বেন স্টোকস (৩ হাজার ৬১৬) ও জো রুট (৬ হাজার ৮০)। এর মধ্যে রুটের দখলেই রয়েছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের রেকর্ড।
বাবরের মাইফলকের দিনে গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে প্রথম দিন শেষে ভালো অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান। প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেটে ৩১৩ রান তুলেছে। দিন শেষে উইকেটরক্ষক ব্যাটার মোহাম্মদ রিজওয়ান ৬২ রানে অপরাজিত আছেন, তার সঙ্গে ৫২ রানে অপরাজিত সালমান আলী আগা।
শুরুতে টস জিতে ব্যাট করতে নামে পাকিস্তান। ২ রানেই হারায় প্রথম উইকেট। শুররু সেই ধাক্কা দারুণ জুটিতে কাটিয়ে ওঠেছিলেন অধিনায়ক শান মাসুদ ও ওপেনার ইমাম উল হক। ১৬১ রান যোগ করেন তারা। কিন্তু এক পর্যায়ে মিডল অর্ডারে ধস নামলে স্কোর ১ উইকেটে ১৬৩ রান থেকে হঠাৎই ১৯৯ রানের মধ্যে পড়ে ৫ উইকেট! শেষ পর্যন্ত রিজওয়ান ও সালমানের অবিচ্ছিন্ন ১১৪ রানের জুটি দলকে আবার ম্যাচে ফেরায়। শুরুতে দারুণ খেলতে থাকা ইমাম সেঞ্চুরি বঞ্চিত হয়ে ৯৩ রানে ফিরেছেন। মাসুদ বিদায় নেন ৭৬ রানে।
১০১ রানে দুটি উইকেট নেন সেনুরান মুথুসামি। একটি করে নেন কাগিসো রাবাদা, প্রেনেলান সুব্রায়েন ও সিমোন হার্মার।