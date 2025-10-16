X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩১ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

পাস করেছেন অলিম্পিয়ান সাগর, মন খারাপ মারুফার 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৫আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:২৫
সাগর ইসলাম বামে, ডানে মারুফা আক্তার।

খেলার পাশাপাশি পড়াশোনায় সাফল্য পেয়েছেন অলিম্পিয়ান সাগর ইসলামসহ অন্যরা। বৃহস্পতিবার বের হওয়া এইচএসসির ফলাফলে সাগরসহ অন্যরা পাস করেছেন।  উত্তীর্ণ হতে পারেননি নারী ক্রিকেটার মারুফা আক্তার। 

আর্চার সাগর বিকেএসপি থেকে ৩.০৮ জিপিএ পেয়ে পাস করেছেন। এশিয়া কাপে স্বর্ণজয়ী আরেক আর্চার আব্দুর রহমান আলিফ জিপিএ পেয়েছেন ৩.৮৩। 

বিকেএসপি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন বাংলাদেশ নারী জাতীয় দলের ক্রিকেটার মারুফা আক্তারও। কিন্তু বৃহস্পতিবার প্রকাশিত ফলাফলে উত্তীর্ণ হতে পারেননি তরুণ এই পেসার। শুধু  ভূগোলে অকৃতকার্য এসেছে মারুফার ফল।  এ নিয়ে স্বাভাবিকভাবে তার মন বিষণ্ন। তবে বিকেএসপির উচ্চ মাধ্যমিক শাখার উপাধ্যক্ষ ড. মো. শামীমুজ্জামান পরীক্ষার খাতা আবার নিরীক্ষার জন্য আবেদন করবেন বলে সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, ‘মারুফা আমাদেরকে জানিয়েছে, ভূগোল পরীক্ষা খারাপ দেয়নি সে। তাই আমরা কলেজের পক্ষ থেকে মারুফার ভূগোল পরীক্ষার খাতা পুনরায় নিরীক্ষার জন্য আবেদন করবো। এরপর দেখা যাক, নতুন ফলে কী আসে।’

এদিকে নারী ফুটবলারদের মধ্যে শামসুন্নাহার সিনিয়র ও হালিমা আক্তারের পরীক্ষা দেওয়ার কথা থাকলেও দেননি।

 

/টিএ/এফআইআর/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
রাকসুর ভোটগ্রহণ শেষ, ফল পেতে কত সময় লাগবে?
রাকসুর ভোটগ্রহণ শেষ, ফল পেতে কত সময় লাগবে?
জুলাই আন্দোলনে ‘মাস্টারমাইন্ড’ কেউ ছিল না: আসিফ মাহমুদ
জুলাই আন্দোলনে ‘মাস্টারমাইন্ড’ কেউ ছিল না: আসিফ মাহমুদ
দুর্নীতির অভিযোগে বেনাপোল কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা বরখাস্ত
দুর্নীতির অভিযোগে বেনাপোল কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা বরখাস্ত
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
রুশ তেল কেনা নিয়ে ট্রাম্পের দাবির প্রতিক্রিয়ায় যা বললো ভারত
সর্বাধিক পঠিত
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
চাকসু নির্বাচনের ফল ঘোষণা: শীর্ষ পদে কে এগিয়ে
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশে স্বর্ণের দাম কেন বেশি
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
আরব সম্মেলন বাতিলে বিব্রত পুতিন, মধ্যপ্রাচ্যে কমছে রুশ প্রভাব
নায়কহীন নায়িকা!
নায়কহীন নায়িকা!
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
আজ এইচএসসির ফল প্রকাশ: ঘর বসেই জানা যাবে যেভাবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media