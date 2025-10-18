X
শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫
২ কার্তিক ১৪৩২
ব্যর্থতার বৃত্ত ভাঙতে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি বাংলাদেশ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:০০আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:০০
ট্রফি হাতে মেহেদী হাসান মিরাজ ও শাই হোপ।

সাম্প্রতিক সময়ে ওয়ানডেতে ভীষণভাবে ব্যর্থ বাংলাদেশ। সর্বশেষ আফগানিস্তান সিরিজে তাদের কাছে প্রথমবার হোয়াইটওয়াশের লজ্জা পেয়েছে। টানা ব্যর্থতা কাটিয়ে নিজেদের ছন্দে ফেরানোর উপলক্ষও পেয়ে যাচ্ছে অবশ্য। আজ শনিবার ঘরের মাঠ মিরপুর শেরে-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মাঠে নামবে মেহেদী হাসান মিরাজরা। ম্যাচটি শুরু হবে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে সর্বশেষ তিন ম্যাচে টাইগাররা কোনও লড়াই করতে পারেনি। খেলতে পারেনি পুরো ৫০ ওভারও। বরং শেষ দুই ম্যাচে ৩০ ওভারের মধ্যেই তাদের ইনিংস থেমেছে। এই ধারাবাহিক ব্যর্থতা শোচনীয় একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে। গত বছরের নভেম্বর শুরু হওয়া পরাজয়ের ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ পরপর চারটি ওয়ানডে সিরিজে হেরেছে। এই সময়ের মধ্যে ১৪ ম্যাচের মধ্যে জিততে পেরেছে মাত্র দুইটি। তাতে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই ফরম্যাটে এক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী বাংলাদেশ এখন সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায়! তবে আশার কথা, ওই চারটি সিরিজের সবকটিই ছিল বিদেশের মাটিতে। ঘরের মাঠে নিজেদের শেষ ওয়ানডে সিরিজে ২০২৪ সালের মার্চে শ্রীলঙ্কাকে অবশ্য ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল বাংলাদেশ।

এছাড়া ক্যারিবিয়ানদের নিয়ে আছে সুখস্মৃতি। সর্বশেষ ২০২১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশ সফরে এসেছিল। সেবার টাইগাররা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে তাদের হোয়াইটওয়াশ করেছিল।

পরিসংখ্যান বলছে, জিম্বাবুয়ের পাশাপাশি ওয়েস্ট ইন্ডিজই একমাত্র টেস্ট খেলুড়ে দেশ, যাদের বিপক্ষে বাংলাদেশ নিয়মিতভাবে ওয়ানডেতে জয় পেয়েছে। দুই দলের মুখোমুখি ৪৭ ম্যাচে ২৪ জয়ে এগিয়ে ক্যারিবীয়রা। বাংলাদেশ জিতেছে ২১ ম্যাচ, বাকি দুটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

