রবিবার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫
৩ কার্তিক ১৪৩২
ওয়ানডে দলে নাসুম

  বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৫আপডেট : ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:৪৫
নাসুম আহমেদ, ফাইল ছবি।

চলমান ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে বাংলাদেশের ওয়ানডে দলের স্কোয়াড আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। এবার তাতে নতুন করে যুক্ত হলেন বাঁহাতি স্পিনার নাসুম আহমেদ।

৩০ বছর বয়সী এই স্পিনার এখন পর্যন্ত ১৮ ওয়ানডেতে ৪.৪৮ ইকোনমিতে নিয়েছেন ১৬ উইকেট। সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেছেন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে।

তিন ম্যাচ সিরিজে বর্তমানে বাংলাদেশ ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে আছে। মিরপুরে বাকি দুই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২১ ও ২৩ অক্টোবর। 

বাংলাদেশ দল:
মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, সৌম্য সরকার, মোহাম্মদ সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, জাকের আলী অনিক, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান সোহান, রিশাদ হোসেন, তানভির ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, হাসান মাহমুদ, নাসুম আহমেদ।

 

