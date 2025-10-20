X
সোমবার, ২০ অক্টোবর ২০২৫
৪ কার্তিক ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সল্ট–ব্রুক ঝড়ে ইংল্যান্ডের কাছে পাত্তা পায়নি নিউজিল্যান্ড

স্পোর্টস ডেস্ক
২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৫আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৪৫
ঝড়ো ব্যাটিংয়ে ফিফটির দেখ পান ব্রুক। ম্যাচসেরাও তিনি।

ফিল সল্ট ও হ্যারি ব্রুকের আগুনঝরা ব্যাটিংয়ে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ডকে ৬৫ রানে উড়িয়ে দিয়েছে ইংল্যান্ড। ক্রাইস্টচার্চে এই জয়ে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে সফরকারীরা। প্রথম ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছিল। 

সল্ট-ব্রুকের ৬৯ বলে ১২৯ রানের বিধ্বংসী জুটিতে ৪ উইকেটে ২৩৬ রান তোলে ইংল্যান্ড। যা ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহ এবং ইংল্যান্ডের পঞ্চম সর্বোচ্চ।

ওপেনার সল্ট তার দুর্দান্ত ফর্ম ধরে রেখে উপহার দেন ৫৬ বলে ৮৫ রানের ইনিংস। তাতে ছিল ১১টি চার ও ১টি ছয়। তবে অধিনায়ক ব্রুক ছিলেন আরও ধ্বংসাত্মক। মাত্র ৩৫ বলে খেলেছেন ৭৮ রানের ইনিংস, যাতে ছিল পাঁচটি ছক্কা ও ৬টি চার।

নিউজিল্যান্ডের অস্বাভাবিকভাবে দুর্বল ফিল্ডিংয়ের পুরো সুযোগ নিয়েছেন ব্রুক। জিমি নিশাম সহজ এক ক্যাচ ফেলেছিলেন। সেই জীবন পেয়ে ব্রুক কার্যত বিধ্বংসী হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। 

পাহাড়সম লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নিউজিল্যান্ড কখনও হুমকি তৈরি করতে পারেনি। ৯ ওভার শেষে ২ উইকেটে ৮৭ রান তুলে এক পর্যায়ে ভালো অবস্থায় থাকলেও নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে।

ইংল্যান্ডের নির্ভরযোগ্য লেগ-স্পিনার আদিল রশিদ ৩২ রানে নেন ৪ উইকেট। শেষ পর্যন্ত ১৮ ওভারে ১৭১ রানে অলআউট হয় স্বাগতিক নিউজিল্যান্ড। দুটি করে নেন লুক উড, ব্রাইডন কার্স ও লিয়াম ডসন। 

 

/এফআইআর/
বিষয়:
আন্তর্জাতিক ক্রিকেট
সম্পর্কিত
আফগানিস্তানের জায়গায় পাকিস্তানে যাচ্ছে জিম্বাবুয়ে
তিন ক্রিকেটার নিহত হওয়ায় পাকিস্তানে খেলবে না আফগানিস্তান 
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে নেপাল ও ওমান
সর্বশেষ খবর
জোবায়েদকে অশ্রুসিক্ত বিদায় জানালেন শিক্ষক-সহপাঠীরা
জোবায়েদকে অশ্রুসিক্ত বিদায় জানালেন শিক্ষক-সহপাঠীরা
বগুড়ায় সারজিস আলমের সভাস্থলের বাইরে ককটেল হামলা
বগুড়ায় সারজিস আলমের সভাস্থলের বাইরে ককটেল হামলা
গত ৩ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারীদের আগামী নির্বাচনে দূরে রাখা হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
গত ৩ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারীদের আগামী নির্বাচনে দূরে রাখা হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
১১তম গ্রেড নিয়ে অনিশ্চয়তায় প্রাথমিকের শিক্ষকরা
১১তম গ্রেড নিয়ে অনিশ্চয়তায় প্রাথমিকের শিক্ষকরা
সর্বাধিক পঠিত
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
নতুন বছরের শুরুতেই আসছে নবম পে-স্কেল
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত আলোচিত সেই বাংলাদেশি যুগল গ্রেফতার
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
‘আ.লীগ নিষিদ্ধ হওয়ার আগে জামায়াত নিষিদ্ধ হওয়া উচিত’
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
অবলোপন ঋণ আদায়ে ব্যাংক কর্মকর্তারা পাবেন ৫ শতাংশ প্রণোদনা
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
ফল ব্যবসায়ী পরিচয়ে বাসা ভাড়া নিয়েছিলেন পর্নোগ্রাফি নির্মাণে জড়িত যুগল
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media