বৃহস্পতিবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৫
৭ কার্তিক ১৪৩২
সাইফ-সৌম্যর আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ভালো সূচনা

  স্পোর্টস ডেস্ক
২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৩:০৬আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ১৪:১৬
সাইফ-সৌম্যর আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ভালো সূচনা

তৃতীয় ওয়ানডের সংক্ষিপ্ত স্কোর: বাংলাদেশ ৮ ওভারে ৬০/০ (সাইফ ২৪*, সৌম্য ৩৫*)

অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

মিরপুরে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতেও টস জিতেছে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এবারও শুরুতে ব্যাটিং নিয়েছে তারা। 

রিশাদ হোসেনের ঘূর্ণিতে প্রথম ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৭৪ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে অবশ্য সুপার ওভারে জিতেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাতে সিরিজি এখন ১-১ সমতায়। 

একাদশে কারা

দুই দলই আজ অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে মাঠে নেমেছে। 

বাংলাদেশ একাদশ: সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন, নুরুল হাসান সোহান (উইকেটরক্ষক), রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানভীর ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান।  

ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ: ব্র্যান্ডন কিং, আলিক আথানেজ, কেসি কার্টি, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শেরফানে রাদারফোর্ড, , জাস্টিন গ্রিভস, রোস্টন চেজ, আকিম অগাস্ট, গুডাকেশ মোটি, খ্যারি পিয়েরে ও আকিল হোসেন।

 

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
