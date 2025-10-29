অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের পুরস্কার পেলেন রোহিত শর্মা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডেতে ৭৩ ও অপরাজিত ১২১ রানের ইনিংস খেলে ক্যারিয়ারে প্রথমবারের মতো আইসিসি ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠেছেন তিনি।
দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় ধরে নিয়মিতভাবে শীর্ষ দশে থাকা রোহিত এবার পেছনে ফেলেছেন ইব্রাহিম জাদরান ও শুবমান গিলকে। বিশেষ করে শতরানটি ভূমিকা রেখেছে তার রেটিং পয়েন্ট বাড়াতে এবং এক নম্বরে পৌঁছে দিতে। যদিও ভারত সিরিজটি ২-১ ব্যবধানে হেরেছে। কিন্তু রোহিতের পারফরম্যান্স ছিল চোখে পড়ার মতো।
রোহিতের পাশাপাশি উজ্জ্বল ছিলেন অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেলও। তিন ম্যাচে সমান তিনটি উইকেটের পাশাপাশি ব্যাট হাতে ৩১ ও ৪৪ রানের দুটি মূল্যবান ইনিংস খেলেছেন। তার এই পারফরম্যান্সে বোলারদের তালিকায় ছয় ধাপ উঠে তিনি এখন ৩১তম স্থানে। আর অলরাউন্ডারদের তালিকায় চার ধাপ এগিয়ে আছেন অষ্টম স্থানে।
এদিকে, বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে নিউজিল্যান্ডের মিচেল স্যান্টনার ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম দুটি ওয়ানডের পর তিন ধাপ উন্নতি করে চতুর্থ স্থানে জায়গা করে নিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার জশ হ্যাজলউড এগিয়েছেন দুই ধাপ। এখন তিনি অষ্টম স্থানে।