রিশাদের ওভারে ফিরলেন পাওয়েল, হোল্ডার

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টির সংক্ষিপ্ত স্কোর: ১৫ ওভারে ১১৯/৬ ( শেফার্ড ১*, চেজ ১*, কিং ১, আথানেজ ৫২, রাদারফোর্ড ০, হোপ ৫৫, পাওয়েল ৩, হোল্ডার ৪)
দারুণ ব্যাটিং করতে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ভালোভাবেই চেপে ধরেছে বাংলাদেশ। বিপজ্জনক ব্যাটার পাওয়েল থাকলে শেষ দিকে কী হয় সেটা গত ম্যাচেই দেখা গেছে। তাকে ১৪.১ ওভারেই ক্যাচ আউট করিয়েছেন রিশাদ। পাওয়েল বিদায় নেন মাত্র ৩ রানে। ক্যারিবিয়ানরা ১১৭ রানে হারায় তাদের পঞ্চম উইকেট। দুই বল বিরতি দিয়ে হোল্ডারকেও তালুবন্দি করান তিনি। তাতে ১১৮ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে বিপদে ক্যারিবিয়ানরা।
৫৫ রানে হোপকে ফেরালেন মোস্তাফিজ
নাসুমের জোড়া আঘাতের পর মোস্তাফিজ ক্যারিবিয়ানদের সেট ব্যাটার শাই হোপকেও তুলে নিয়েছেন। তাতে আবার ম্যাচে ফেরে বাংলাদেশ। ১২.৫ ওভারে মোস্তাফিজের কাটারে ৫৫ রানে ক্যাচ আউট হন হোপ। তার ৩৬ বলের ইনিংসে ছিল ৩টি চার ও ৩টি ছয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ চতুর্থ উইকেট হারায় ১১২ রানে।
নাসুমের জোড়া আঘাত
১ রানে প্রথম উইকেট পতনের পর বাংলাদেশের বোলিংয়ের ওপর চড়াও হন আলিক আথানেজ ও শাই হোপ। ঝড়ো ব্যাটিংয়ে ফিফটি তুলে নেন দুজনেই। তাদের ব্যাটেই ১১ ওভারে একশ ছাড়ায় সফরকারীদের স্কোর। ১১.২ ওভারে ৫৯ বলে ১০৫ রানের ঝড়ো জুটি ভাঙেন নাসুম আহমেদ। তার বলে মেরে খেলতে গিয়ে ৩৩ বলে ৫২ রানে কাটা পড়েন আথানেজ। তার ইনিংসে ছিল ৫টি চার ও ৩টি ছয়। পরের বলে নতুন নামা শেরফানে রাদারফোর্ডকেও বোল্ড করলে নাসুমের জোড়া আঘাতে ছন্দপতন ঘটে ক্যারিবিয়ান ইনিংসে।
পাওয়ার প্লেতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের পঞ্চাশ
দ্বিতীয় ওভারে একটি উইকেট হারালেও সেই ধাক্কা সামলে পাওয়ার প্লেতেই পঞ্চাশ রান তুলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শাই হোপ ও আলিক আথানেজ ঝড়ো ব্যাটিংয়ে স্কোরবোর্ডে রান জমা করেছেন। ৬ ওভারে তাদের সংগ্রহ ছিল এক উইকেটে ৫০।
শুরুতেই সাফল্য পেলেন তাসকিন
তানজিম সাকিবের প্রথম ওভারের প্রথম বলেই ফিরতে পারতেন ওপেনার ব্র্যান্ডন কিং। কিন্তু তার ব্যাট ছুঁয়ে যাওয়া বল গ্লাভসে জমাতে পারেননি লিটন দাস। দ্বিতীয় ওভারে আক্রমণে এসেই তৃতীয় বলে কিংকে হৃদয়ের ক্যাচ বানিয়েছেন তাসকিন আহমেদ। তার ফুলার লেংথের ডেলিভারিতে মেরে খেলতে গিয়ে মিড অফে ১ রানে ক্যাচ আউট হন কিং। ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম উইকেট হারায় ১ রানে।
আবারও টস জিতে ব্যাটিংয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ
টানা দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে টস জিতে ব্যাটিং নিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
চট্টগ্রামে প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ১৬ রানে জিতে ১-০ তে এগিয়ে গেছে সফরকারী দল। বাংলাদেশকে সিরিজ বাঁচাতে এই ম্যাচ জিততে হবে।
অধিনায়কত্ব গ্রহণের পর থেকে লিটন দাসের নেতৃত্বে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছে বাংলাদেশ। ঘরে ও বিদেশের মাটিতে টানা চারটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে তার দল। এ বছরই বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, নেদারল্যান্ডস ও আফগানিস্তানের মতো দলকে হারিয়েছে।
একাদশে কারা
বাংলাদেশ একটি পরিবর্তন এনেছে একাদশে। নুরুল হাসানের জায়গায় এসেছেন জাকের আলী। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে খেলছে।
বাংলাদেশ একাদশ: লিটন দাস (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), তানজিদ হাসান তামিম, সাইফ হাসান, জাকের আলী, শামীম হোসেন, তাওহীদ হৃদয়, তাসকিন আহমেদ, রিশাদ হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব, নাসুম আহমেদ ও মোস্তাফিজুর রহমান।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ: ব্র্যান্ডন কিং, আলিক আথানেজ, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), রোস্টন চেজ, শেরফানে রাদারফোর্ড, রোভম্যান পাওয়েল, জেসন হোল্ডার, রোমারিও শেফার্ড, আকিল হোসেন, খ্যারি পিয়েরে ও জেইডেন সিলস।