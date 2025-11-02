X
হোবার্টে জিতে সিরিজে সমতায় ভারত

স্পোর্টস ডেস্ক
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:১৪আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১৯:৫০
সতীর্থদের সঙ্গে উদযাপনে আরশদীপ সিং

ওয়াশিংটন সুন্দরের অপরাজিত ৪৯ রানে ভর করে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে অস্ট্রেলিয়াকে পাঁচ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। তাতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ এখন ১-১ সমতা ফিরিয়েছে সফরকারীরা। 

প্রথমে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়া ৬ উইকেটে সংগ্রহ করে ১৮৬ রান। টিম ডেভিড মাত্র ৩৮ বলে খেলেছেন ঝড়ো ৭৪ রানের ইনিংস। তাতে ছিল ৮টি চার ও ৫টি ছক্কা। আর মার্কাস স্টয়নিস ৮টি চার ও ২ ছক্কায় করেন ৩৯ বলে ৬৪ রান। ভারতের আরশদীপ সিং ৩৫ রানে ৩টি উইকেট নিয়েছেন।

জবাবে ভারত ৯ বল হাতে রেখেই ১৮৭ রানের লক্ষ্য তাড়া করে। ব্যাট হাতে জ্বলে ওঠেন ওয়াশিংন সুন্দর। 

অস্ট্রেলিয়া দলে ছিলেন না জশ হ্যাজেলউড। অ্যাশেজ সিরিজের প্রস্তুতির জন্য দলে নেই তিনি। তার বদলি শন অ্যাবটকে পেয়ে ভারতীয় ব্যাটাররা বেধড়ক পিটিয়েছেন। তার ৩.৩ ওভারে সফরকারীরা তুলেছে ৫৬ রান।

ভারতের ইনিংস শুরু করেছিলেন অভিষেক শর্মা। ২৫ রানের ছোট ইনিংসে দলকে ভালো শুরু এনে দিলেও অতিরিক্ত আগ্রাসনে শিকার হন নাথান এলিসের বলে। এলিস পরে শুবমন গিলকেও (১৫) এলবিডাব্লিউ করেন। সূর্যকুমার যাদব থামেন ২৪ রানে। এক পর্যায়ে ভারতের স্কোর ছিল ৩ উইকেটে ১০৫। তখনও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল ভারতের হাতে।

শেষদিকে দুটি উইকেট হারালেও শেষ পাঁচ ওভারে দরকার ছিল মাত্র ৩৫ রান। ওয়াশিংটন সুন্দর ঠাণ্ডা দলকে জয়ের বন্দরে পৌঁছে দিয়েছেন। এই সময় জিতেশ শর্মার সঙ্গে ২৫ বলে গড়েন ৪৩ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি। তার আগে তিলক বর্মার সঙ্গেও ১৯ বলে ৩৪ রান যোগ করেছেন। তিলক ফেরার আগে ২৬ বলে ২৯ রান করেন। অপরাজিত ওয়াশিংটনের ২৩ বলের ইনিংসে ছিল ৩টি চার ও ৪টি ছক্কা। জিতেশ ৩ চারে ১২ বলে ২২ রানে থাকেন অপরাজিত। 

অজিদের হয়ে ৩৬ রানে ৩টি উইকেট নেন নাথান এলিস। 

 

/এফআইআর/
