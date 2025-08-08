চার গোলে এগিয়ে বাংলাদেশ

এএফসি অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় ম্যাচে বাংলাদেশ দারুণ খেলছে। তিমুর লেস্তের বিপক্ষে প্রথমার্ধে ৪-০ গোলে এগিয়ে রয়েছে পিটার বাটলারের দল।
শুক্রবার (৮ আগস্ট) ভিয়েনতিয়েনের নিও লাওস স্টেডিয়ামে ৮ মিনিটে বাংলাদেশ গোল থেকে রক্ষা পায়। তিমুর লেস্তের একজনের প্রচেষ্টায় বল ফিরিয়ে দেন নবীরন।
২০ মিনিটে বাংলাদেশ এগিয়ে যায়। কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে দ্বিতীয় পোস্টের সামনে থেকে ফাঁকায় হেডে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন শিখা সিনহা।
৩৩ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। শান্তি মার্ডির বাম পায়ের কর্নার বাঁক খেয়ে দূরের পোস্টের মাঝে লেগে বল জালে জড়িয়ে যায়।
৩৬ মিনিটে বাংলাদেশ তৃতীয় গোল পায়। এবারও শান্তি নেপথ্যে। তার নেওয়া কর্নারে নবীরন জোরালো হেডে জাল কাঁপান।
যোগ করা সময়ে বাংলাদেশ চতুর্থ গোল পায়। সাগরিকার পাসে তৃষ্ণা দারুণ প্লেসিং গোলে তিমুর লেস্তেকে ব্যাকফুটে ফেলে দেন।
চার গোলে এগিয়ে থেকে ড্রেসিং রুমে গেছে বাটলারের শিষ্যরা।