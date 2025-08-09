X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বার্সেলোনার অধিনায়কত্ব ফিরে পেলেন টের স্টেগেন

স্পোর্টস ডেস্ক
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৯আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১১:১৯
বার্সেলোনার অধিনায়কত্ব ফিরে পেলেন টের স্টেগেন

ফিটনেস নিয়ে বিরোধ নিরসনের পর একদিন যেতেই গোলকিপার মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগেনকে নেতৃত্ব ফিরিয়ে দিলো বার্সেলোনা।

গত জুলাইয়ের শেষ দিকে পিঠের অস্ত্রোপচারের পর টের স্টেগেনের ফিটনেস নিয়ে উদ্বেগ দেখা যায় বার্সেলোনার ক্যাম্পে। সেখান থেকেই ক্লাবের সঙ্গে তার বিরোধ তৈরি হয়। নিজের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য লা লিগার হাতে দিতে নারাজ ছিলেন টের স্টেগেন। বার্সাও চাইছিল তার দীর্ঘ মেয়াদে বাইরে থাকার কারণ দেখিয়ে লা লিগার নিয়ম প্রয়োগ করে নতুন খেলোয়াড়দের নিবন্ধন করতে।

লা লিগার নিয়ম অনুযায়ী, একজন খেলোয়াড় অন্তত চার মাস মাঠের বাইরে থাকলে তাকে দীর্ঘমেয়াদী অনুপস্থিতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে টের স্টেগেন এনিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, তাকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে কেবল তিন মাস। নিজের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যও লা লিগার কাছে দিচ্ছিলেন না তিনি। এরই প্রেক্ষিতে তার অধিনায়কত্ব কেড়ে নেয় বার্সা।

একদিন পর শুক্রবার রাতে বার্সা এক বিবৃতিতে জানায়, টের স্টেগেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই করেছেন। তারা যোগ করে, ‘ডিসিপ্লিনারি ফাইল বন্ধ করা হয়েছে। খেলোয়াড় অবিলম্বে প্রথম দলের অধিনায়কত্ব ফিরে পেয়েছে।’

/এফএইচএম/
সম্পর্কিত
সর্বশেষ খবর
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
বাবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিয়েছে ছেলে, তদন্তে ইউজিসি
ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় শান্তি চুক্তি করলো আজারবাইজান-আর্মেনিয়া
ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় শান্তি চুক্তি করলো আজারবাইজান-আর্মেনিয়া
জবি প্রেসক্লাবের সভাপতি মেহেদী, সম্পাদক ইউছুব
জবি প্রেসক্লাবের সভাপতি মেহেদী, সম্পাদক ইউছুব
গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় আরও দুজন গ্রেফতার
গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যার ঘটনায় আরও দুজন গ্রেফতার
সর্বাধিক পঠিত
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
কারাগার থেকে পালাতে দেয়াল খুঁড়ছিলেন ফাঁসির ৩ আসামি, অপেক্ষা আরেকটি ‘৫ আগস্টের’
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
লাগামহীন পেঁয়াজের বাজার, ডজনে ডিমের দাম বেড়েছে ৩০ টাকা
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
সম্মেলন থেকে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের সিবিএ সভাপতি-সম্পাদক ডিবি হেফাজতে
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
পার্কে বেড়াতে যাওয়া দুই জনকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেফতার ৩
মধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
হলে ছাত্ররাজনীতি বন্ধের দাবিমধ্যরাতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে উত্তাল ঢাবি
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media