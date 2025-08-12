X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
এবার ইউরো জয়ী ফরোয়ার্ডকে দলে নিয়েছে অ্যাতলেতিকো

স্পোর্টস ডেস্ক
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৪:১৫আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৪:৩৫
জিয়াকোমো রাসপাদোরি।

সামনেই নতুন মৌসুম। তার আগে দল বদলের উইন্ডোতে এবার ইউরো জয়ী ইতালিয়ান ফরোয়ার্ড জিয়াকোমো রাসপাদোরিকে দলে ভিড়িয়েছে অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ। সিরি আ চ্যাম্পিয়ন নাপোলি থেকে স্প্যানিশ ক্লাবটি তাকে ৫ বছরের চুক্তিতে দলে ভিড়িয়েছে।

২০২৩ সালেও নাপোলির হয়ে স্কুদেত্তো জিতেছেন রাসপাদোরি। তারকা এই ফরোয়ার্ড ২০ মিলিয়ন ইউরোয় স্প্যানিশ ক্লাবকে বেছে নিয়েছেন বলে স্প্যানিশ মিডিয়ার খবর। 

গত মৌসুমে তৃতীয় হওয়ায় অ্যাতলেতিকো এবার নতুন মৌসুমকে সামনে রেখে দলের রসদ সমৃদ্ধ করছে। শিরোপার আশায় বেশ কিছু খেলোয়াড় চুক্তিবদ্ধ করেছে তারা। সেই লক্ষ্যেই ইতালির ২০২০ ইউরো জয়ী তারকাকে দলে ভেড়ানো। জাতীয় দলের হয়ে যার ৪০ ম্যাচে গোল রয়েছে ৯টি। 

স্প্যানিশ ক্লাবটিতে হাইপ্রোফাইল আরও যারা চুক্তি করেছেন তারা হচ্ছেন- ভিয়ারিয়াল থেকে উইঙ্গার অ্যালেক্স বায়েনা, ফেইনুর্দ থেকে ডেভিড হ্যানকো এবং রিয়াল বেতিস থেকে আমেরিকান মিডফিল্ডার জনি কার্ডোসো।

