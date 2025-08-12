আবাহনী কোচের আফসোস

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে বাছাই পর্বে লড়াই করেও আবাহনী লিমিটেড হেরেছে কিরগিজস্তানের মুরাস ইউনাইটেডের কাছে। দ্বিতীয়ার্ধের দুই গোলে হারতে হয়েছে দিয়াবাতে-মোরসালিনদের। এমন ফলে কোচ মারুফুল হকের আফসোসটাই বেশি হচ্ছে।
ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচ শেষে মারুফুল শুরুতে বলেছেন, ‘মুরাস যোগ্যতর টিম হিসেবে আজকের (মঙ্গলবার) ম্যাচ জিতেছে। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমভাগ ঠিক ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে আল আমিন একটা ক্রস আটকাতে পারেনি, যেটা তার আটকানোর কথা আছে। ওদের প্রধান শক্তির জায়গা হলো ক্রস। আপনি দেখেন একটা ক্রস করেছে এবং সেটা থেকেই গোল হয়েছে।’
দলের খেলোয়াড়দের এমন ম্যাচ খেলার গভীরতা কম বললেন কোচ, ‘আমি বেশি কাজ করেছিলাম মানসিকতা নিয়ে। আমি আগেও বলেছিলাম আমরা খুব তাড়াতাড়ি হতাশ হয়ে যাই। আমার টিমের গভীরতা ওই পর্যায়ের না। আমাদের ব্যাকলাইনে কামরুলের বিকল্প নাই। কিন্তু তাকে আগে পরিবর্তন করা প্রয়োজন ছিল। আমি দলের পারফরম্যান্সে সন্তুষ্ট না।’
তবে প্রথমার্ধের খেলাতে সন্তষ্ট প্রকাশ করে কোচের কথা, ‘প্রথমার্ধে পুরোটাই আমরা ওদের খেলাটা নষ্ট করতে পেরেছি। একটা জিনিস হলো ওরা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড জানে। তারা তো অলআউট খেলবেই। পজিশনিং করবে। উইন প্লে করতে চাইবে। এগুলো বন্ধ করে আমি যে সুযোগ পাবো, কাউন্টার অ্যাটাকে সেগুলো কাজে লাগাতে হবে। আমরা কাউন্টার অ্যাটাকে তিন-চারটা সুযোগ পেয়েছিলাম।’
মুরাসের খেলার ধরনের ব্যাখ্যায় কোচ জানালেন, ‘একটা জিনিস দেখবেন সাধারণত ওরা লিগে খেলে ৪-৩-৩ বা ৪-৩-২-১। খুব কম ম্যাচেই ওরা পাঁচজন ব্যাকে রাখে। আজকে কিন্তু ওরা প্লেয়ার সেভাবে সাজিয়েছিল। ৪-৩-৩ শুরু করেছিল। যখন আমরা দুইটা উইং প্লে ছিল, তখন কিন্তু ওরা চার জন ব্যাক করেছে।’
আবাহনী কেন অলআউট খেললো না? এমন প্রশ্নের উত্তরে কোচ বললেন, ‘আপনার অলআউট খেলার জন্য রিসোর্স থাকতে হবে। যথেষ্ট রিসোর্স না থাকলে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। যদি মিডফিল্ডে একজন ডায়নামিক প্লেয়ার থাকতো, যে বলগুলো যেভাবে সার্কুলেট করতো বা চতুর্দিকে খেলতে পারতো, আমার লোকাল মিডফিল্ডাররা সেভাবে পারে না। আর যদি একজন বিদেশি উইঙ্গার থাকতো তাহলে ইব্রাহিম যে ভুলগুলো করেছে সে ভুলগুলো হয়তো করতো না। এই ম্যাচ থেকে
অভিজ্ঞতা তো অনেক হয়েছে।’
মুরাসের ইউক্রেনিয়ান কোচ সার্জিল পুচকোভ বলেছেন, ‘গরম আবহাওয়াতে খেলা কঠিন ছিল। প্রথমার্ধে ৩০ মিনিটের মধ্যে গোল করতে চেয়েছিলাম। তা হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধে খেলোয়াড়দের বলেছিলাম যে করেই গোল করত হবে। তা হয়েছে। আমি খুশি। আর আবাহনী ভালো খেলেছে। তাদের দিয়াবাতে দারুণ খেলেছে। পরিপূর্ণ ফুটবলার সে।’