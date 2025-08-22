X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
ভারতের কাছে হারলো বাংলাদেশ 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৬আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০৬
দ্বিতীয় ম্যাচে হারলো বাংলাদেশ

সাফ অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপে শুরুটা দারুণ হয়েছিল বাংলাদেশের। ভুটানকে ৩-১ গোলে হারিয়েছিল। তবে দ্বিতীয় ম্যাচে এসে সুবিধা করতে পারেনি মাহবুবুর রহমান লিটুর দল। শক্তিশালী ভারতের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে। 

ভুটানের চাংলিমিথাং স্টেডিয়ামে আজ আক্রমণ প্রতি আক্রমণ নির্ভর খেলা হয়েছে। ভারত সুযোগ পেয়ে গোল করতে পারলেও বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়েছে। 

১৪ মিনিটে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। সতীর্থের বল ধরে আক্রমণে ওঠা পার্ল ফের্নান্দেসকে আটকাতে পারেননি কোনও ডিফেন্ডার। এক ছুটে বক্সে ঢুকে ভারতের এই ফরোয়ার্ডের শট গোলকিপারের হাত ছুঁয়ে জালে জড়ায়। 

৩৬ মিনিটে সমতায় ফেরার ভালো সুযোগ পেয়েছিল বাংলাদেশ। ফাতেমা আক্তারের কর্নারে আলপি আক্তারের হেড অল্পের জন্য ক্রসবারের উপর দিয়ে যায়। ভুটান ম্যাচে জোড়া গোল করা এই ফরোয়ার্ডকে এসময় হতাশা প্রকাশ করতে দেখা যায়।

বিরতির পর ভারত ব্যবধান দ্বিগুণ করে। ৭৬ মিনিটে আলিশার ভাসিয়ে দেওয়া বলে বনিফিলিয়া সুল্লাই ডা পা বাড়িয়ে দিয়ে গোলকিপারকে পরাস্ত করেন। 

বাংলাদেশ চেষ্টা করেছে কিন্তু গোল শোধ দিতে পারেনি। 

২৪ আগস্ট তৃতীয় ম্যাচে নেপালের বিপক্ষে লড়বে বাংলাদেশ। 

বাংলাদেশ নারী ফুটবল
উদ্বোধনের পরদিন মওলানা ভাসানী সেতুর ল্যাম্পপোস্টের বিদ্যুতের তার চুরি
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার করলে তাৎক্ষণিক আইনি ব্যবস্থা: অন্তর্বর্তী সরকার
ইলিশ মাছ খেলে মিলবে এসব উপকার
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর বাতিল
টুঙ্গিপাড়ায় সংবাদ সম্মেলন করে আ.লীগ নেতার পদত্যাগের ঘোষণা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার নিখোঁজ, থানায় জিডি
